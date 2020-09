"Jen sudí ten dvojdopad neviděla." Francouzka ztratila vyhraný set a cítila křivdu

Tenistka Kristina Mladenovicová se po US Open dočkala zklamání i na domácím grandslamu. Francouzka dnes prohrála na Roland Garros v 1. kole dvouhry s Laurou Siegemundovou a cítila křivdu. Byla naštvaná na hlavní rozhodčí, která si nevšimla, že při setbolu spadl Němce míč na zem dvakrát.

Mladenovicová měla za stavu 5:1 v první sadě při podání Siegemundové výhodu. Zkrátila hru za síť, soupeřka míč vrátila, ale až poté, co dopadl na antuku podruhé, což odhalil záznam. Mladenovicová se pak při úderu dotkla sítě a bod ztratila.

Míček na polovině Siegemundové viditelně dopadl na zem dvakrát:

Kiki Mladenovic cae ante Laura Siegemund por 5-7 y 3-6, después de que este punto 👇, con 5-1 y ventaja para Kiki, fuera otorgado injustamente a una alemana, que, lamentablemente, no quiso reconocer que el punto no le correspondía.



Dohadovala se s hlavní rozhodčí Evou Asderakiovou, ale ta dvojdopad neviděla. "Byla na centrkurtu snad jediná," zlobila se Mladenovicová. "Chybovat je lidské, ale nechápu, že si toho nevšimla. Ona na Roland Garros pokračuje, já ne!"

Německou soupeřku nevinila, že dvojdopad nenahlásila. "Kdyby to udělala, měla by můj super respekt, ale není za to odpovědná. To je na hlavní rozhodčí," uvedla Francouzka. "Běžela jsem naplno a bylo to těsné. Měla jsem štěstí, že se dotkla sítě. Rozhodčí přiznala bod mně," komentovala moment Siegemundová.

Mladenovicová by možná v budoucnu pro podobně sporné momenty přivítala zavedení videa. "Předešlo by se podobným scénářům," podotkla.

Francouzka tak prožívá další nepovedený grandslam. Ve Flushing Meadows už vedla 6:1, 5:1, měla čtyři mečboly a přesto s Ruskou Varvarou Gračevovou prohrála. Navíc pak musela skousnout další hořkou pilulku - krátce před druhým kolem čtyřhry US Open byly s Tímeou Babosovou vyřazeny kvůli karanténě Mladenovicové.