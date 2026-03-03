Přeskočit na obsah
Benative
3. 3.
Sport

Mladé Češky si podmanily Trnavu. Nedává to smysl, spílá slovenskému tenisu Hrbatý

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Ten rozdíl přímo bil do očí. České tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si podmanily velký turnaj ITF v Trnavě a to i přesto, že domácí hráčky měly slušný přísun divokých karet. Slovenský tenisový svaz je terčem kritiky, že se hráči a hráčky neprosazují ve špičce. V první stovce žebříčku není z nich nikdo.

Laura Samson a Lucie Havlíčková
Z českého pohledu to snad ani nemohlo dopadnout lépe. Ve finále podniku s dotací 60 tisíc dolarů se potkaly dvě mladé kamarádky a parťačky z pražské Sparty.

Nakonec slavila ta mladší z finálové dvojice Laura Samson, která poskočila ze třetí stovky žebříčku až ke 170. pozici a pojistila si tím místo v kvalifikaci pro květnový grandslam v Paříži.

To pro domácí Slovenky to bylo hotové Waterloo. Do hlavní soutěže dostaly divokou kartu hned tři z nich - Radka Zelničková, Dominika Pirohová a Natália Kročková. Čtvrtá Mia Pohánková se dostala do hry díky rankingu.

Výsledek? Ani jedna neprošla do druhého kola. Loňskou juniorskou wimbledonskou šampionku Pohánkovou vyřadila pozdější česká finalistka Havlíčková.

Slovenský tenis je v posledních týdnech pod palbou kritiky. V první stovce žebříčků ATP či WTA nefiguruje jediné slovenské jméno. Mezi muži je nejlepší Lukáš Klein na 158. místě. Rebecca Šramková je 102. ženou světa.

„Když jsem hrál, tak mě nikdy nenapadlo, že by taková situace mohla nastat, s naší historií tenisu a množstvím lidí a dětí, které hrají. Vůbec to nedává smysl," uvedl v únorovém příspěvku na sociálních sítích bývalý slovenský tenista Dominik Hrbatý.

Na dálku si rýpl do vedení Slovenského tenisového svazu, podle kterého je vše na dobré cestě, protože se na scéně objevují nadějné talenty jako například zmíněná Mia Pohánková.

„Schovávat se za to, že máme fantastické juniory, je lež. Ranking hovoří jasně. Kdybychom měli tolik juniorů, matematicky by se tam už musel někdo uchytit. Naše úspěšnost průniku mezi dospělou elitu je nula,“ zlobí se někdejší 12. hráč světa.

Národní svaz podle něho prý dostatečně neinovuje systém výchovy talentů a navzdory mizerným výsledkům drží systém, který nefunguje.

Na jeho stranu se ve facebookovém příspěvku přidal i slovenský tenisový trenér Vladimír Pláteník, který v minulosti vedl například Dominiku Cibulkovou.

„Naši nejlepší tenisté jako Cibulková a spol. by nikdy ničeho nedosáhli, kdyby neměli vlastní sponzory. Podpora Slovenského tenisového svazu byla nula. To by ale muselo dojít ke kompletní obměně ve strukturách svazu, aby byla šance situaci zlepšit,“ uvedl Pláteník.

To Češky naopak zase sklízí chválu za to, jak se derou do špičky nová mladá jména. Samson oslaví 10. března teprve 18. narozeniny, Havlíčková je jen o dva roky starší.

„Obě jsou to budoucí hvězdy světového tenisu,“ napsal na síti X britský tenisový reportér Chris Goldsmith, který dlouhodobě monitoruje mladé talenty WTA i ATP.

V Trnavě probíhá tento týden ještě jeden turnaj se stejnou dotací, kde mohou české tenistky opět zazářit.

