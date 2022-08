Mladá Mandliková bude hrát první grandslam. Divokou kartu dostala i Venus a Thiem

Bývalí šampioni US Open Venus Williamsová a Dominic Thiem dostali organizátorů divokou kartu pro účast v hlavní soutěži newyorského turnaje. Svou grandslamovou premiéru si ve Flushing Meadows odbude Elizabeth Mandliková, dcera bývalé české tenistky Hany Mandlíkové, jež si divokou kartu vybojovala na letních amerických turnajích.

Dvaačtyřicetiletá Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Na turnaj se vrátí po roční pauze, neboť loni v New Yorku nestartovala kvůli zranění. Letos může být svědkyní rozlučky své mladší sestry Sereny, jež naznačila, že by US Open mohlo být jejím posledním představením v tenisové kariéře.

Rakušan Thiem triumfoval na US Open před dvěma lety po finálové výhře nad Alexanderem Zverevem. Letos se vrací po dlouhé zdravotní pauze a je ve třetí stovce žebříčku. Divokou kartu dostala také šampionka Australian Open Sofia Keninová z USA.

Jednadvacetiletá Mandliková v létě nasbírala nejvíce bodů v takzvané US Open Wild Card Challenge a poprvé si zahraje na turnaji, který její matka v československých barvách vyhrála v roce 1985. Začátkem srpna si americká tenistka odbyla v San Jose debut v hlavní soutěži turnaje WTA Tour.