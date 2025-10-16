Mladá Češka udivuje dál. Valentová si poradila i s nasazenou trojkou

Tenis

Sport ČTK Sport, ČTK
Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji v Ósace třetí nasazenou Elise Mertensovou 6:4, 6:1 a zahraje si čtvrtfinále.
Valentová, jež loni získala tituly na juniorském Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře, navazuje v Ósace na úspěšnou kvalifikaci.

Proti Mertensové sice začala ztrátou servisu, ale to byla její dnešní jediná. V osmém gamu se jí povedl brejk a vzápětí další. Úvodní sadu zakončila při prvním setbolu poté, co Belgičanka udělala dvojchybu.

Ve druhém dějství už svěřenkyně trenéra Libora Salaby dominovala. Proti favorizované Belgičance celkově využila čtyři ze šesti brejkbolů a vítězství slavila po hodině a 17 minutách.

Semifinalistka červencového podniku WTA v Praze ve Stromovce se ve čtvrtfinále utká s Olgou Danilovičovou ze Srbska.

Dnes se v Ósace ještě představí ve druhém kole Marie Bouzková, jež narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. S ní má zatím bilanci 2:2.

Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Valentová (ČR) - Mertensová (3-Belg.) 6:4, 6:1, Fernandezová (4-Kan.) - Gálfiová (Maď.) 6:1, 6:4, Šramková (SR) - Liová (7-USA) 6:2, 3:6, 6:3.

