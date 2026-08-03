Mistrovské dílo v Dublinu i slzy v Rumunsku. Světem cloumá český tenisový superden

Byl to snový den pro český tenis. V neděli se z celého světa hrnuly zprávy o českých titulech a finálových bitvách z okruhů ATP, WTA i ITF. S trofejí odešli z kurtu Laura Samson, Barbora Palicová, Vendula Valdmannová či Jiří Kumstát.
„Nezapomenutelná neděle pro český tenis,“ rozplýval se magazín First Serve na síti X.
První skvělá zpráva přišla z Dublinu. Vendula Valdmannová tam splnila roli nasazené jedničky na podniku ITF W50, když ve finále přetlačila Britku Amelii Rajeckou.
„Absolutní preciznost a síla v Dublinu od nasazené jedničky, která z toho vykouzlila mistrovské dílo,“ chrlil oficiální účet turnaje superlativy o české hráčce.
Osmnáctiletá rodačka z Havířova to ale po týdnu hraní na koberci zase takhle pozitivně neviděla.
„Musím říct, že to nebylo vůbec jednoduché si tady během týdne zvyknout na podmínky, na míče, na ten vítr, který tu pořád fouká. Ale nějak jsem se zvládla stále zlepšovat,“ culila se Valdmannová, která se díky titulu posunula v živém žebříčku už na 182. příčku na světě.
Má však velmi nabitý program. Už v úterý by měla rozehrát turnaj z kategorie WTA 125 ve Varšavě.
To její vrstevnice Laura Samson udělala významný krok už k první světové stovce, když ovládla podnik WTA 125 v rumunském Targu Mures. Ve finále přehrála o dva roky starší Španělku Kaitlin Quevedovou.
Ceremoniál byl z českého pohledu plný emocí. Když si Samson převzala největší trofej kariéry, přemohlo ji dojetí.
„Chtěla bych poděkovat celému týmu doma i celé rodině…“ řekla a zlomil se jí hlas.
Rumunští diváci jí dali čas dlouhý potleskem a teprve pak mohla se slzami v očích opět mluvit.
„Chtěla bych poděkovat taťkovi, který je tu se mnou. Díky moc, vím, že to se mnou není na turnaji lehké, ale moc si vážím toho, že jsi tu byl se mnou, evidentně jsi byl tenhle týden dobrý trenér,“ vzkázala mu do hloučku diváků vedle kurtu.
Z tenistky pražské Sparty je už 123. hráčka rankingu a další body může také tento týden posbírat na zmiňovaném turnaji v Polsku.
Třetí ženský titul urvala v neděli Barbora Palicová, která po setech 5:7, 7:5, 6:4 přehrála ve finále turnaje ITF W75 v německém Hechingenu velkou favoritku Fionu Ferrovou z Francie.
Někdejší 39. hráčka světa byla přitom dva míčky od vítězství, dopodávat mohla ve druhém i třetím setu, jenže Češka to nedovolila a po téměř třech hodinách sama ukořistila životní vítězství.
Mezi muži si zase připsal největší úspěch kariéry Jiří Kumstát, který ovládl challenger v Liberci a posunul se téměř o 200 míst v žebříčku. Zároveň se zařadil po bok Jiřího Lehečky nebo Jiřího Veselého, kteří vyhráli tento podnik před ním.
„Moc to pro mě znamená, právě k nim bych se chtěl jednou co nejvíc přiblížit,“ pochvaloval si finalista juniorky Australian Open 2024.
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