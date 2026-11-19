Byla milá slova ruské šampionky Mirry Andrejevové směrem k poražené ukrajinské soupeřce Elině Svitolinové aktem smíření, nebo úmyslnou manipulací? Kolem vyhroceného vyvrcholení letošního tenisového Turnaje mistryň nadále planou vášně.
Devatenáctiletý zázrak ze Sibiře si pro sebe v kalifornském Indian Wells jednoznačně ukradl hlavní roli.
V centru pozornosti se Andrejevová ocitla už před turnajem, to když ruchové mikrofony omylem zachytily kritická slova Američanky Jessicy Pegulaové, která mimo jiné mladou Rusku označila za „primadonu“.
Rodačka z Krasnojarsku na to nereagovala, přijala omluvu a pak v pouštním údolí Coachella Valley bez mrknutí oka zdecimovala veškerou konkurenci. Vyhrála všech pět zápasů bez ztráty jediného setu, po Roland Garros získala druhý velký titul a v žebříčku se protáhla přes trápící se Arynu Sabalenkovou na druhé místo.
Už v lednu během Australian Open bude mít značnou šanci útočit na světový trůn.
Bude světovému tenisu vládnout dívka, která – přestože na okruhu vystupuje bez vlajky pod neutrálním statusem – podle mnohých symbolizuje nástroj ruské propagandy?
Andrejevová je dlouhá léta terčem kritiky za mlčení k tématu války na Ukrajině. Když dostala přímou otázku po triumfu na Roland Garros 2026, odpověděla v duchu, že si nikdo nepřeje válku, ale při tenise se soustředí pouze na hru.
V minulosti byla v západním světě kritizována mimo jiné za to, že na sociálních sítích svými „lajky“ opakovaně vyjadřovala podporu Putinovu režimu. A prezident jí po titulu na Turnaji mistryň veřejně pogratuloval.
„Upřímně gratuluji k triumfu. Během celé této náročné akce jste hrála se skvělým elánem a v náročných zápasech jste ukázala excelentní trénink, dovednosti, odolnost a vůli,“ citovala Putinovo vyjádření agentura TASS. „Oslnivým a přesvědčivým vítězstvím pokračujete v působivých tradicích naší tenisové školy,“ vzkázal Andrejevové.
Ta vloni společně se svou partnerkou ze „stříbrné“ olympiády v Paříži Dianou Šnajderovou obdržela jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ruské federace, takzvaný Řád za zásluhy o vlast, a to dokonce 1. třídy.
Po nedělním finále WTA Finals, ve kterém přehrála Ukrajinku Elinu Svitolinovou, zaujala na první pohled vznešenými slovy. „Chtěla bych pogratulovat Elině a jejímu týmu k úžasnému týdnu. Jsi úžasná máma, že ses dokázala vrátit a předvádět tohle,“ ocenila soupeřku.
Svitolinová naopak Andrejevovou ve své závěrečné řeči vůbec nezmínila, což zapadá do dlouhodobého postoje ukrajinských tenistek od začátku ruské invaze. Na následné tiskové konferenci ovšem Rusku chválila s tím, že „hrála neuvěřitelně“.
Výraznou pozornost následně vzbudil současný trenér Svitolinové, bývalý 31. hráč světa Serhij Stachovskyj, který se prakticky ihned po invazi aktivně zapojil do obrany své země a stal se jedním z nejslavnějších vojáků ukrajinské armády. Teprve před dvěma měsíci byl po více než čtyřech letech služby z Centra speciálních operací „Alfa“ přeřazen do zálohy.
„Gratulovat Elině, ale přehlížet skutečnost, že tvoje země napadla Ukrajinu, nikdy veřejně válku neodsoudit a navíc přijímat pocty z rukou Putina – to není projev noblesy. Je to akt VĚDOMÉ MANIPULACE,“ pustil se přes sociální síť X ostře do Andrejevové.
Zpochybnil tím upřímnost jejího gesta. Podle něj nelze oddělit její veřejné vystupování od skutečnosti, že reprezentuje zemi vedoucí válku a sama se od ní nikdy jednoznačně nedistancovala.
„Andrejevová moc dobře věděla, proč se Ukrajinky takovým gestům vyhýbají. Přesto se rozhodla Svitolinovou veřejně vyzdvihnout způsobem, který Elinu dostal do mimořádně nepříjemné situace. Před tisíci diváků na stadionu a miliony lidí u obrazovek se najednou ocitla pod tlakem, aby reagovala podle tradičních pravidel tenisové etikety. Jinak riskovala, že bude vykreslena jako nezdvořilá, neuctivá a nevděčná. A přesně to se také stalo,“ přidal se účet Ukrainian Tennis - BTU.
Zatímco podle Ukrajinců Andrejevová použila sportovní gesto k vytvoření pozitivního obrazu, který zcela ignoruje válku, ruský Sport-Express zase vykresluje Andrejevovou jako vzor noblesy a Stachovského jako politického aktivistu, který do sportu přináší nenávist.
Smířlivější ohlasy pak hovoří o tom, že neexistuje důkaz, že by si stále teprve devatenáctiletá dívka skutečně svou řeč předem připravila jako promyšlenou politickou strategii. Zvlášť, když dlouhodobě žije a trénuje ve Francii a dokonce se spekuluje, že by mohla v budoucnu změnit občanství.
„Myslím si, že určitě odejde. Je to jen otázka času. Je to momentální trend u našich nejlepších hráčů. Jasně vidíte, že si volí to, co je pro ně nejpohodlnější,“ uvedl nedávno bývalý elitní ruský tenista Andrej Česnokov.
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