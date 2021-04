"Mířím nejvýš, ale..." Zlomí Plíšková nejhorší krizi? Sokyni studovala přes YouTube

Vyhrála jen sedm ze třinácti letošních utkání, zažívá nejhorší sezonu dospělé kariéry, na kurtu se trápí a omezuje ji bolavé zápěstí. Karolínu Plíškovou postihla herní krize, z níž se teď česká tenistka pokusí vymanit na antuce ve Stuttgartu. Sama ale naznačuje, že od sebe v momentálním rozpoložení nečeká zázraky.

S novým trenérem, věhlasným Saschou Bajinem měla útočit na velké tituly. Místo toho je jejím dosavadním maximem v roce 2021 jen jediná účast ve čtvrtfinále. Elitní desítku Plíšková neopustila jen díky částečně zmraženému žebříčku a proklamované ambice vcelku logicky padají dolů.

"Budu samozřejmě mířit nejvýš, ale momentálně budu ráda za každý dobře odehraný zápas. Pokud bych předvedla pár zápasů s dobrým výkonem, byla bych spokojená," říká před startem antukové části sezony.

Podnik ve Stuttgartu znamená hodně ostrý rozjezd a Plíšková si to uvědomuje.

"Pavouk ve Stuttgartu je těžký, není tu ani jedno lehké kolo. Ráda bych odehrála co nejvíc zápasů a našla zpátky formu," zdůrazňuje. Přesto k ní byl los pro první kolo milosrdný. Ve středu vstoupí do turnaje, který v roce 2018 ovládla, proti domácí Tamaře Korpatschové, až 137. hráčce světa. Češka přiznala, že o ní mnoho neví.

"Nevím o ní popravdě vůbec nic. Dívala jsem se na ni na YouTube, abych alespoň trochu věděla," odhaluje rodačka z Loun specifický způsob přípravy i konzultaci se sestrou Kristýnou, která už proti Korpatschové nastoupila.

Podcenění nehrozí, obzvlášť když finalistka US Open z roku 2016 už letos s jednou hráčkou zpoza první stovky prohrála. Hned na úvodním turnaji sezony v Abú Zabí jí senzačně ve dvou setech vystavila stopku neznámá Ruska Anastasia Gasanovová.

Cenný skalp Plíškové si poté připsaly i Američanka Danielle Collinsová na Yarra Walley Classic a Karolína Muchová ve třetím kole Australian Open. Narušené sebevědomí české favoritky pak zadupala ještě níž Jessica Pegulaová.

Američanka si na Plíškovou vyšlápla hned na třech turnajích v řadě. Dvakrát jí uštědřila krutý debakl, v posledním případě už Češka dokázala strašidelně se vyvíjející duel zdramatizovat, nicméně u sítě neoblíbené soupeřce gratulovala i tentokrát.

"Neměla jsem nejlepší vstup do sezony. Odehrála jsem nějaké dobré zápasy, ale víc bylo těch, ve kterých jsem chtěla hrát lépe, než jak tomu bylo. Spoustu let jsem byla konzistentní, tenhle rok je zatím odlišný," cituje slova někdejší světové jedničky web Tenisový svět.

Na tvrdém povrchu to nebylo ono a přechod na antuku znamená pro Plíškovou další těžkou výzvu. Ve Stuttgartu se ale cítí dobře. Hraje se v hale a povrch je zde rychlejší. "Vždycky se mi tu hrálo lépe, není to úplně pomalé, nefouká a nesvítí sluníčko," hlásí.

V uplynulých týdnech se zaměřila na kondici, přípravu hodnotí pozitivně. Navzdory nepříjemnému zdravotnímu neduhu.

"Fyzicky jsem fit, ale bohužel mě stále trápí zápěstí, takže nehraju úplně tak, jak bych si přála," hovoří o zranění, s nímž se potýká už od minulé sezony.

"Je to takové dost nahoru a dolů. Vždycky se to na chvilku zlepší. Prodělávám léčby, které tomu vždy na chvíli pomohou, ale nejsou to léčby, které bych chtěla provádět pravidelně každý měsíc. Teď to ale nebolí, což je hlavní. Už nejsem nejmladší," směje se devětadvacetiletá vítězka šestnácti turnajů.