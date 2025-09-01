Tenis

Minuta ticha za ty, co to neviděli. Jak Krejčíková osmkrát zlomila americká srdce

Barbora Krejčíková má na svědomí zázrak v New Yorku. Svět tenisu marně hledá jiný způsob, jak popsat to, co se v neděli odehrálo na stadionu Louise Armstronga.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Česká tenistka v osmifinálovém thrilleru proti domácí Taylor Townsendové odvrátila osm mečbolů. To se nepovedlo nikomu v historii US Open. Navíc to dokázala způsobem, jaký bral dech a jaký americkým fanouškům přímo v aréně i u televizních obrazovek lámal srdce a přiváděl je na pokraj šílenství.

"Minuta za všechny lidi, kteří neviděli tie-break v utkání Townsendové s Krejčíkovou," koluje po internetu.

Česká tenistka si půl zápasu nevěděla rady. Townsendová, jinak deblová partnerka Kateřiny Siniakové, ji zavalila precizní, ultrarychlou hrou a dvojnásobná grandslamová šampionka byla bezradná. 

První set prohrála jasně 1:6, ztrácela i ve druhém. Postupně a zprvu nenápadně ale našla cestu, jak se vrátit do zápasu. První mečbol odvrátila fantastickým vítězným forhendem za stavu 4:5 a došlo po něm k bizarní situaci.

Uličkami mezi tribunami se totiž dolů ke kurtu přiřítily děti s velkými žlutými míči, připravené sbírat podpisy. Na místě ale musely po chybě pořadatelů čekat další dlouhé desítky minut, Barbora Krejčíková totiž nehodlala tenhle zápas prohrát.

První odvrácený mečbol byl pouze lehkým předkrmem k tomu, co se odehrálo v tie-breaku.

Ten se hrál 25 minut, přinesl 28 výměn a kamery zachytily v zákulisí turnaje další tenisty, jak rezignovali na veškerou tréninkovou činnost a nemohli se odtrhnout od obrazovek.

Scény to byly neskutečné.

Krejčíková střídala geniální a zlé momenty. Ty geniální zahrála s železnou pravidelností vždy proti mečbolům, naopak když měla set sama ukončit, chybovala.

Fanoušci na sítích si z toho začali dělat legraci a českou tenistku hrající proti mečbolům připodobňovat k Rogeru Federerovi nebo Novaku Djokovičovi v nejlepší formě.

Diváci na tribunách si zakrývali oči a po každém neproměněném mečbolu Townsendové nastalo na stadionu "ohlušující" ticho.

"Příběh odolnosti Barbory Krejčíkové. Neuvěřitelné vítězství," napsali organizátoři US Open po utkání. Devětadvacetiletá Češka vyhrála bláznivý tie-break 15:13 a třetí set ovládla 6:3.

"To je přímo herkulovský výkon," šílel americký komentátor po proměněném mečbolu.

Americká hráčka nejprve českou soupeřku u sítě objala a po chvíli opouštěla kurt v pochopitelných slzách. Za potlesku vestoje.

"Abych byla upřímná, totálně si užívám tenhle dav. I když ta atmosféra není vytvořená pro mě, ale pro Američany, nevadí mi to," uvedla Krejčíková přímo na kurtu po impozantním vítězství.

"Už se těším, až vás zase uvidím, mám pocit, že hraju zase proti Američance," smála se Češka, která si ve čtvrtfinále zahraje proti loňské finalistce Jessice Pegulaové.

Když Krejčíková na tiskové konferenci vysvětlovala, jak dokázala odvrátit osm mečbolů, pochvalovala si svůj agresivní přístup. Připustila ovšem, že v jejím přežití hrálo podstatnou roli i něco jiného.

"Co se týče těch mečbolů, byla jsem odvážná, ale taky jsem měla štěstí."

Podívejte se, jak Barbora Krejčíková odvrátila osm mečbolů:

 
