Milovaná Muchová dokázala nemyslitelné. Britové popsali, co se děje v zákulisí tenisu

Finále Wimbledonu prohrála, přesto zanechala dojem, který v tenisovém světě jen tak nevychladne. Češka Karolína Muchová svým londýnským tažením jen posílila pozici jedné z nejoblíbenějších tenistek na okruhu. Její pozitivní pověst a všeobecná popularita v současnosti dosahuje mimořádných rozměrů, což ilustruje řada svědectví zahraničních expertů.
Muchová v letošním roce konečně naplno odemkla svůj potenciál. Získala druhý a třetí titul kariéry. Zůstala zdravá, konzistentní, a došla do svého druhého grandslamového finále.
Na Wimbledonu zářila a navzdory tomu, že ve velkolepém boji o titul podlehla krajance Lindě Noskové, hrou, ale i charakterem dobyla srdce mnoha tenisových fanoušků i osobností.
Řada z nich olomouckou rodačku adorovala už předtím, zejména díky líbivému, elegantnímu a zábavně variabilnímu stylu, který jí opakovaně přinesl lichotivé označení „ženský Roger Federer“.
Avšak zatímco v minulých letech Muchová často nedostála svému talentu vinou opakovaných zdravotních problémů, letos je prozatím všechno jinak. Pod vedením protřelého nizozemského kouče Svena Groenevelda je z Muchové neoddiskutovatelně jedna z nejnebezpečnějších hráček na okruhu.
Češka našla samu sebe. Znovu se vrátila do první světové desítky a to rovnou na životní šesté místo. V sezoně už má 35 vítězství oproti 9 porážkám a křivky její oblíbenosti i respektu letí strmě nahoru.
„Způsob, jakým Karolína Muchová přijala porážku ve finále Wimbledonu, s elegancí, kterou vždy projevuje na kurtu i mimo něj, a proslovem, který byl zároveň vtipný, dojemný i srdcervoucí, jí může získat jen další fanoušky. Nejen díky jejímu tenisu, ale i osobnosti,“ prohlásila před pár dny slavná australská trenérka a někdejší deblová královna Rennae Stubbsová.
„Je to naprosto komplexní hráčka. Je zábava a radost ji sledovat. Když se dostane ke své hře, je prostě fenomenální,“ doplnil bývalý první hráč světa Andy Roddick.
O tom, jak oblíbenost Muchové zejména uvnitř elitní tenisové komunity kulminuje, se v pořadu The Tennis Podcast rozpovídali britští odborníci.
„Co se týče pohledu zvenčí, určitě se největší pozornost fanoušků soustředí na Coco Gauffovou. Zevnitř ale momentálně nikdo nevzrušuje tenisový svět víc než Karolína Muchová. Všichni ji obdivují a ženou ji kupředu,“ prohlásila v jedné z posledních epizod Catherine Whitakerová.
„V komunitě se stala obrovským oblíbencem,“ přitakal její kolega David Law.
Podle protagonistů dokázala Muchová nemyslitelné: v tenisovém prostředí momentálně získala takřka bezmezný obdiv.
„ Naprosto souhlasím. Drtivá většina lidí, které na turnajích potkáte, vám řekne, že miluje Muchové tenis. Často mají zasněné oči, když vyprávějí o její hře a klasických základech, na kterých je postavena,“ prozradil, co se děje v zákulisí, další z britských tenisových novinářů Matthew Roberts.
Podle něj obecně panovalo mezi experty přesvědčení, že má Muchová hru jako stvořenou pro travnatý povrch. O to víc je šokovala její série čtyř porážek v řadě v prvním kole Wimbledonu.
„Nebyla konzistentní a zmeškala kvůli zdraví tolik grandslamů, přišla o tolik času. Nikdy jsme o ní nechtěli přemýšlet jako o hráčce, která bude definovaná větou: Co by bylo, kdyby… Ale v posledních letech jsme tak o ní stejně přemýšlet začínali. Začali jsme o ní pochybovat,“ přiznal Roberts.
„Teď jsme ale tady a všechno se změnilo. Najednou má dlouhou sérii špičkových výsledků, je dlouhodobě v perfektní kondici a její sebevědomí letí nahoru. Vypadá, že je opravdu připravená,“ zamyslel se nad budoucími šancemi Muchové na vysněný velký titul.
Roddick předpověděl už téměř před třemi lety, že Muchová jednou grandslamovou vítězkou bude. Dnes je o tom přesvědčen ještě silněji, podobně jako Stubbsová.
„Karolína jednou některý z grandslamových turnajů vyhraje. Opravdu tomu věřím. A až se to stane, bude nesmírně široce oblíbenou šampionkou,“ uzavřela Australanka.
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