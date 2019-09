Miláček národa i trn v oku homogenní společnosti. Ósakaové v Japonsku zase bělí pleť

Japonci mají k jinakosti tradičně komplikovaný vztah. Ve výrazně rasově homogenní zemi to nemá lehké ani tenisová superhvězda Naomi Ósakaová. Zvlášť, když Japonsko s rodiči opustila už ve třech letech.

Finále US Open 2018 - Naomi Ósakaová vs. Serena Williamsová | Foto: Reuters

Na jedné straně je bezpochyby národní modlou, na straně druhé se neustále připomíná, že je Japonkou pouze z poloviny.

Hafu - to je slovo, které Japonci pro míšence používají. Také Ósakaová je hafu, a přestože pohrdlivost označení v průběhu doby slábne, čas od času dostane jednadvacetiletá tenistka pocítit, že je pro značnou část Japonců jiná a nedostatečně "japonská".

Už podruhé v letošním roce je Ósakaová středobodem kauzy, ve které jí je bělena pleť.

Nejnovější skandál mají na svědomí dvě japonské komičky. Akvizice společnosti Watanabe Entertainment ve svém pořadu žertovaly, že by Ósakaová "potřebovala bělidlo", protože je "až příliš opálená".

Po smršti negativních reakcí se musely omlouvat, nezmínily však přitom jméno tenistky. "Upřímně se omlouváme, že se kvůli nám specifická osoba cítí nepohodlně. Nechtěly jsme způsobit problémy. Jak o tom přemýšlíme, vyřkly jsme věci, které zranily mnoho lidí. Už to nikdy neuděláme."

Bělení Ósakaové bylo v Japonsku na pořadu dne už v lednu v kreslené reklamě společnosti Nissin vyrábějící instantní nudle. Tenistka v ní byla zobrazena s bílou pletí, světle hnědými vlasy a europoidními rysy.

Spot byl po kritice v médiích stažen, sama Ósakaová ale tehdy tvůrce kontroverzního dílka hájila. "Nemyslím si, že by mě takhle upravili schválně, za nějakým účelem," tvrdila.

Zásadně s ní však nesouhlasil Baye McNeil, spisovatel a novinář pracující pro list Japan Times. "Za patnáct let, co žiju v Japonsku, jsem byl svědkem mnoha případů podobné rasové bezohlednosti vůči úspěšným lidem, kteří nejsou tradičními Japonci," napsal ve sloupku pro Washington Post.

"Firma Nissin nechtěla záměrně urážet, ale vedení společnosti věřilo, že kampaň zaměřená na japonské zákazníky bude lépe přijata, pokud bude mít Ósakaová světlejší pleť," pokračoval afroamerický autor.

A popsal, jak moc ho podobné zjištění zklamalo. "Měl jsem velká očekávání, protože v Japonsku je vzácné, když je ve velké reklamní kampani využit někdo s tmavší barvou pleti. Pak jsem se podíval na youtube, a co jsem viděl, mě šokovalo. Nissin neproměnil šanci ukázat, že jde Japonsko kupředu, místo toho vsadil na jistotu a Ósakaovou prostě vybělil."

S podobnými problémy jako Ósakaová se potýká celá řada dalších japonských hafu. Například Ariana Mijamotová.

Dcera japonské matky a afroamerického otce v roce 2015 rozdělila japonskou společnost, když se přihlásila do národní soutěže Miss Japan. Lavina negativních reakcí se pak ještě mnohokrát znásobila, když si na hlavu nasadila korunku pro královnu krásy.

Vítězství ženy s tmavou barvou pleti konzervativní Japonce šokovalo a Mijamatová schytala zejména na sociálních sítích velké množství urážek a nadávek.

Na předsudky tehdy reagovala úplně jinak než povahou plachá a zdrženlivá Ósakaová. Prohlásila, že už je z Japonska - jedné z nejméně etnicky různorodých zemí na světě - na šikanu zvyklá a označila se za jakéhosi lídra přicházející revoluce.

"Nemůžu věci změnit přes noc, za sto nebo dvě stě let ale zbyde jen pár čistých Japonců, a proto je třeba měnit způsob, jakým přemýšlíme. Jako první černá miss mám šanci na tenhle obrovský japonský problém upozornit," hlásala.

Japonců, kteří nemají stoprocentně japonský původ, skutečně přibývá. Za posledních dvacet let se jejich počet zdvojnásobil. Podle Jeffa Kingstona, ředitele asijských studií na Temple University in Japan, je ale v místní společnosti stále hojně rozšířená víra v čistotu japonské kultury a tradic.

"Stále se velmi prosazuje představa takzvané rasy jamato. Každý, kdo do ní patří, pochází ze stejné DNA. Ale kdokoli, kdo hlouběji zkoumal japonskou historii, ví, že je to jen mýtus," uvedl ve svých publikacích.

Průkopnic a průkopníků přitom rychle příbývá, a myšlení Japonců se pomalu mění. Výpověď o tom podala v únoru pro agenturu AFP topmodelka Melody Joko Reillyová, poloviční Japonka a poloviční Američanka.

"Agentury zbožňují mladé Japonky míšenky. Je o nás velký zájem. Japonská mentalita se mění a zdejší společnost začíná lépe přijímat diverzitu," podotkla.

Potvrzují to i rychlé omluvné reakce firem Nissin a Watanabe Entertainment ve dvou případech zesvětlování pleti Naomi Ósakaové.

Jednadvacetiletá šampionka loňského US Open a letošního Australian Open se narodila ve městě Ósaka japonské matce a haitskému otci. Rodina se ale tři roky po jejím příchodu na svět odstěhovala do Spojených států, zčásti právě kvůli japonským předsudkům. Matka Naomi ztratila na patnáct let veškerý kontakt se svými rodiči, kteří se sňatkem zásadně nesouhlasili.

Právě v Ósace minulý týden Ósakaová získala první titul od lednového Australian Open. Na stadionu byla oslavována, sama japonským fanouškům dlouze děkovala a vycházela jim vstříc. Zároveň si ale ke své vlasti, v níž se jako doma necítí stoprocentně, zachovala rezervovaný odstup.

Tenistka čelí v Japonsku opakované kritice za to, že odmítá na tiskových konferencích odpovídat v rodném jazyce, i když mu dobře rozumí. Po vítězném finále v Melbourne nad Petrou Kvitovou dokonce došlo ke kuriózní situaci. Novináři ji žádali, aby alespoň jedním japonským slovem zhodnotila své pocity.. "Řeknu to v angličtině," odmítla rázně.

O podpoře ze své země mluvila také rozpačitě, byť jí japonské vlajky v hledišti dokázaly dojmout. "Vždycky mi přišlo, že jsou tamní lidé spíš překvapení z toho, že jsem Japonka."

Historicky první japonská světová jednička má mnohem blíže k západní kultuře a spekuluje se o tom, že se již brzy může před jejím jménem objevovat americká vlaječka.

Vlastní totiž oba pasy a podle japonských zákonů se ve dvaadvaceti letech musí rozhodnout, jakou národnost zvolí. Do jejích narozenin přitom zbývá necelý měsíc.