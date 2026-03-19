Přeskočit na obsah
Benative
19. 3. Josef
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Michael Jordan Filipín. Mladé Češky ji drtí, přesto je právě ona novou globální superstar

Aleš Vávra

Zatím nevyhrává velké tituly. Poměrně často naopak prohrává v úvodních fázích turnajů. Přesto právě na ni míří mimořádná pozornost sportovního světa. Alexandra Ealaová z Filipín je novým tenisovým fenoménem.

INDIAN WELLS, CALIFORNIA - MARCH 10: Alexandra Eala of the Philippines pumps fist against Linda Noskova of Chechia in their fourth round match on day 7 during the BNP Paribas Open at the Indian Wells Tennis Garden on March 10, 2026 in Indian Wells, Califo
Alexandra Ealaová na turnaji v Indian WellsFoto: Profimedia
Reklama

O jejím talentu se mluví léta. Stejně jako o gigantickém marketingovém potenciálu. Ealaová ve dvaceti letech očekávání naplňuje.

Loni se stala první tenistkou z Filipín, která se kdy objevila v elitní stovce světového žebříčku. Od té doby dobývá další milníky.

Nyní po turnaji v Indian Wells, kde došla do osmifinále, poprvé postoupila mezi 30 nejlepších hráček světa. Před rokem přitom byla na 140. příčce.

Dvacetiletá tenistka je fenoménem, byť zatím nikoli z čistě sportovního hlediska. Řada mladých hráček má lepší výsledky.

Reklama
Reklama

Minulý týden v Kalifornii třeba drasticky ukončila cestu Ealaové jen o půl roku starší Češka Linda Nosková: 6:2, 6:0.

V únoru v Dauhá zase Filipínku vyučila tehdy ještě osmnáctiletá Tereza Valentová.

Jenže zájem a pozornost světa tenisu se nesoustředí do středu Evropy, ale na asijské souostroví.

Mnohé ostatně naznačí čísla ze sociálních sítí. Nosková má na Instagramu 43 tisíc sledujících, Valentová ještě o polovinu méně. Ealaová už atakuje milion. První z mnoha, shodují se experti.

Reklama
Reklama

Pro Filipíny a obecně jihovýchodní Asii jde o historický průlom regionu, který dosud v tenise prakticky neexistoval.

Co se týče trhu, otevírá se díky mladé hvězdě úplně nový „entry point“ skýtající značné možnosti a vysoký potenciál růstu.

Filipíny mají více než 110 milionů obyvatel, ale také obrovskou diasporu po celém světě. Když hraje Ealaová, příznivci se mobilizují ve Spojených státech, na Blízkém východě i v Evropě. Její fanouškovská základna není lokální, ale globální.

Ealaová zároveň funguje jako „národní hrdinka“, která dokáže mobilizovat fanoušky i mimo tradiční tenisové publikum.

Reklama
Reklama

Příběh outsiderky z „netenisové“ země, která píše historii a stává se globální superstar, táhne jako máloco.

Čím je Ealaová pro ženský tenis, tím je Brazilec Joao Fonseca pro ten mužský. Aktuálně rozjetý velký turnaj v Miami už řeší, jak oba úkazy co nejlépe monetizovat.

„Zájem o ně je obrovský po celém světě a Miami je navíc kulturní tavící kotel s výrazným mezinárodním přesahem. Budeme je proto potřebovat na centrálním kurtu a očekáváme, že budou mít takřka domácí atmosféru,“ vysvětlil o víkendu šéf turnaje James Blake.

Právě v Miami loni mladá Filipínka rozjela svůj průlom, došla do životního semifinále, porazila mimo jiné grandslamové šampionky Madison Keysovou a Igu Šwiatekovou.

Reklama
Reklama

V tu chvíli spustila mánii, která ale pro tak mladého člověka znamená i nebezpečí.

„Myslím si ale, že je hodně důležité, aby ji tenisový svět před tím šílenstvím také aspoň trochu chránil. Musí se najednou vyrovnat se životem, kdy je v podstatě něco jako Michael Jordan na Filipínách,“ uvedla nedávno bývalá světová jednička Kim Clijstersová.

„Lidé si myslí, že je to jen online nebo v médiích, ale podle mě není vůbec jednoduché vyrovnat se s tak rychlou změnou,“ dodala.

Ealaová je chráněnkou Rafaela Nadala. Ve třinácti se přestěhovala do Španělska a tenisově vyrůstala v jeho akademii na Mallorce. S jednou z největších legend si tam vybudovala silný vztah a Nadal s ní trénuje dokonce i po skončení své kariéry.

Reklama
Reklama

Filipínka věří, že s psychickou stránku své aktuální situace nebude mít problém.

„Za poslední rok jsem hodně vyrostla, vyzrála. Zažila jsem i těžké porážky a nasbírala zkušenosti. Teď vím, že sem patřím. Nezáleží na tom, jestli v Miami vyhraju nebo vypadnu v prvním kole. Vím, že jsem tu a že tu zůstanu,“ uvedla.

Americké šlágry na CANAL+ Sport

Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz.

ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.

Ženy drží plakát s novým vůdcem Íránu Modžtabou Chameneím. Foto ze 14. března 2026.

ŽIVĚ Íránci pohřbili vlivného lídra režimu. Ozval se i zmizelý Modžtaba Chameneí

V Teheránu se ve středu odpoledne uskutečnil veřejný pohřeb šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, kterého v úterý zabil izraelský úder. Íránská státní média zveřejnila kondolenční vzkaz, jehož autorem je údajně nový vůdce Modžtaba Chameneí. Ten však od začátku války nevystoupil na veřejnosti a o jeho osudu se spekuluje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama