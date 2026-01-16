Na to se nezapomene. Macháč rozbouřil svět tenisu, americký soupeř se musel smát

Je tu další díl světové "macháčománie". Český tenista Tomáš Macháč po velkolepém výkonu přehrál Američana Tommyho Paula a na turnaji v Adelaide, který je generálkou před grandslamovým Australian Open, si zahraje finále. Nejen za impozantní údery na něj míří chvála ze všech stran, mezi velké obdivovatele se řadí i jeho poražený soupeř.
Paul si nemůže pomoct. I když s Macháčem prohrává, usmívá se, plácá českého soupeře po zádech a chválí ho, kde může.
Když s nim prohrál v říjnu 2024 v Šanghaji, kde hrál Macháč životní tenis a porazil i Carlose Alcaraze, veřejně hlásil: „Jak je možné, že tenhle chlápek není v první pětce světového žebříčku?“
Teď přišlo další setkání. Po něm je osmadvacetiletý rodák z New Jersey, sám považovaný za jednoho z technicky nejvytříbenějších a nejkreativnějších hráčů na okruhu, ještě větším příznivcem umění českého šikuly.
Macháč v semifinále turnaje v Adelaide porazil amerického protivníka 2:6, 6:3, 6:3 a zahraje si své třetí finále na okruhu ATP. Navázat může na loňský titul z mexického Acapulca.
Zase se o něm mluví, znovu plní sociální sítě nevšedními kousky.
Poté, co proměnil mečbol fenomenálním forhendovým winnerem z hluboké defenzivy, se na tváři Paula rozzářil obdivný úsměv. Bez špetky vzteku z porážky dokráčel k síti, tam Macháčovi pogratuloval, poplácal ho po zádech a přidal pár hřejivých chvalozpěvů. Podobně činí i celý tenisový svět.
„Tohle byl mečbol, na který se nezapomene,“ napsala Tennis TV k záběrům. „Ó můj bože, tahle zakončit zápas… Dokonce i Tommy Paul se musí smát,“ šílel komentátor oficiálního přenosu.
Nebylo to jediný magický moment. Pětadvacetiletý Čech několikrát zakončil svým typickým naskočeným forhendem a jinou speciální parádu předvedl už v prvním setu, v němž tahal za kratší konec a teprve se zahříval.
Za nepříznivého stavu 2:5 se výstavní obrannou hrou vrátil do výměny, kterou zakončil nevídaným stopvolejem. Míč se po jeho zásahu snesl těsně za síť. Paul nechytatelný odraz sledoval z uctivé vzdálenost a mohl jen bezmocně pokrčit rameny.
„Nechutně dobrý volej. Naprosto skandální,“ nešetřila Tennis TV velkými slovy. Komentátor se rozplýval nad atletičností berounského rodáka, a ten si vychutnal ovace publika rukou výmluvně přiloženou k uchu.
Macháč v atraktivním duelu zaznamenal 32 vítězných míčů a v sobotním finále si zahraje s vítězem druhého semifinále mezi Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou a Francouzem Ugem Humbertem.
Český tenista, jemuž na žebříčku ATP patří 35. místo, prokazuje před Australian Open více než slušnou formu.
V prvním kole úvodního grandslamu sezony ho čeká těžká výzva, bude hrát proti slavnému Bulharovi Grigoru Dimitrovovi.
