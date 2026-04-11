Mentální výkon od Noskové a deset infarktů. Strýcová popsala život v roli kapitánky

Barbora Strýcová prožila vítězný debut na pozici kapitánky českých tenistek, při vítězství v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové nad domácím Švýcarskem 3:2 získala spoustu zkušeností.
Čtyřicetiletá bývalá hračka ocenila Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou, které dnes obstaraly obrat ze stavu 1:2, zvláště při utkání Noskové měla podle svých slov asi deset infarktů. Řekla to v rozhovoru pro Českou televizi a doplnila, že se těší na zářijový finálový turnaj.
"Odnáším si mnoho zkušeností. Asi to nemohlo být delší a nemohla jsem na té lavičce strávit více času. Ale já jsem za ten čas strašně ráda, protože je vítězný. A strašně moc se těším na finále," řekla Strýcová.
Tenistky nezahájily druhý den kvalifikace v Bielu dobře. Po prohrané čtyřhře, v níž Markéta Vondroušová a Tereza Valentová nestačily po třísetové bitvě na Belindu Bencicovou a Viktoriji Golubicovou, prohrávaly 1:2 na zápasy.
Do hry je ale vrátila Nosková, která odvrátila v souboji týmových jedniček s Bencicovou tři mečboly a vyhrála 6:3, 3:6, 7:6. "To byl velmi krásný zážitek. Samozřejmě jsem na tom kurtu dostala asi deset infarktů," uvedla Strýcová.
Po třech odvrácených mečbolech nakonec Nosková vyhrála rozhodující tie-break 11:9. "Můžeme vidět, jak je Linda skvělá hráčka, která umí v daných momentech zahrát neuvěřitelně. Klobouk před ní dolů. To, co předvedla dneska, je i z mentálního hlediska neuvěřitelné," uvedla Strýcová.
Vítězství pak završila Bouzková, která porazila v závěrečné dvouhře Golubicovou 7:6, 6:3. "Rozhodlo Marušky srdce, nechala tam všechno. To byla ta odměna, že včera prohrála smolný a dlouhý zápas proti skvělé hráčce Belindě. Byla tam dnes se vším všudy. Se svou touhou si šla pro vítězství a tohle je odměna. Jsem pyšná na celý tým," doplnila Strýcová.
Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Představí se tam také domácí Čína, Belgie, Británie, Kazachstán, Španělsko, Ukrajina a obhájkyně titulu Italky.
„Klempíř se chová jako idiot.“ Ceny Anděl mají jasno, zazněla tvrdá kritika ministra
Letošní ceny České hudební akademie Anděl mají už jasno. Sólovým interpretem roku 2025 se stal Michal Prokop, v ženské kategorii zazářila Klára Vytisková za projekt +EGA. Dvě sošky andělů pro vítěze si odnesly výrazné osobnosti české rapové scény James Cole a Idea. Druhý jmenovaný hudebník se rovněž nebál kritiky na konto ministra kultury Oty Klempíře. „Chová se jako idiot,“ uvedl rapper.
Král Červenka a tečka v prodloužení. Pardubice urvaly proti Spartě mečbol
Hokejisté Pardubic zdolali v pátém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 4:3 v prodloužení a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení 3:2 na zápasy. V čase 73:02 rozhodl Tomáš Vondráček. Dva góly vítězů dal Roman Červenka, který se se sedmi brankami dostal do čela tabulky střelců play off. Za Spartu dvakrát skóroval Kanaďan Devin Shore.
ŽIVĚ Žádné velikonoční příměří. Rusko i Ukrajina se viní ze stovek porušení klidu zbraní
Slibovaný klid zbraní během pravoslavných Velikonoc se nekonal. Ukrajinská armáda oznámila, že od začátku platnosti velikonočního příměří ve válce s Ruskem eviduje 469 případů porušení klidu zbraní. Ruské úřady ovšem tvrdí to samé, v Kurské oblasti měl ukrajinský dron zranit tři lidi. Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc má platit 32 hodin, skončí v neděli o půlnoci.
Češky ustály nevídané švýcarské drama a zahrají si finále Billie Jean King Cupu
České tenistky porazily v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové výběr Švýcarska 3:2 na zápasy a postoupily do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získala Marie Bouzková, která porazila na tvrdém povrchu v Bielu domácí Viktoriji Golubicovou 7:6, 6:3.
Dohra lží o „terorismu“. Politik SPD i zapomenutý komunista se museli omluvit Minářovi
Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi. V březnu sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Prý netušil, že se jedná o podvrh. Minářovi se musel omluvit i kdysi mocný komunista Vojtěch Filip.