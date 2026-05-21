Menšíkův výbuch vyvolal zděšení. I mánii v Peru. Je extrémně limitovaný, zní kritika

Středeční hamburský debakl české hvězdy Jakuba Menšíka spustil v tenisovém prostředí vlnu udivených reakcí. Jeden z nejvýraznějších a nejambicióznějších talentů současného světového tenisu prohrál ve druhém kole poslední antukové přípravy na grandslamové Roland Garros s nepříliš známým Peruáncem Ignaciem Busem. Více než samotná porážka zarážel způsob, jakým k ní došlo.
Menšík byl proti šikovnému, na antukový tenis dokonale vycvičenému Jihoameričanovi zcela bezmocný. V prvním setu uhrál pouhých šest míčů a za dvacet minut schytal „kanára“.
Potupným výsledkem 0:6 prohrál sadu poprvé od března minulého roku.
Ve druhém dějství se dvacetiletý Čech krátce nadechl, ve třetí hře ale neproměnil hned čtyři brejkboly, což jeho krátkodobé vzepětí zase ukončilo. Pak už znovu dominoval nadšeně hrající Buse.
Menšík v jednom z momentů frustrovaně praštil raketou o oranžovou drť a druhý set prohrál 3:6, v tu chvíli už tenisovým světem kolovala řada překvapených reakcí.
„Wow,“ napsal známý novinář José Morgado na sociální síť X v reakci na jednoznačný duel trvající celkem jen 64 minut. Přidal emotikon vyjadřující zděšení.
Menšík zaznamenal jen sedm vítězných míčů oproti dvaadvaceti z rakety rodáka z Limy. Obrovský rozdíl byl patrný ve hře na příjmu. Zatímco Buse nasbíral úspěšnost ve výši 51 procent, Menšíkovo číslo bylo oproti tomu tristní: 27 procent.
„Čekal tohle někdo?“ ptala se Tennis TV zejména s odkazem na první set.
Obecně se totiž Buse za výrazného outsidera považovat nedal. Jeho vzestup není možné přehlížet, v žebříčku míří do první padesátky a zejména na antuce je nebezpečný, vyhrál na ní letos už třináctý zápas.
V Peru začíná dlouhovlasý mladík startovat tenisovou mánii, zatím pochopitelně nesrovnatelnou s brazilským šílenstvím kolem Joaa Fonsecy.
„Ano, tohle skóre je skutečné. Nachito Buse doslova převálcoval jednoho z nejlepších tenistů své generace Jakuba Menšíka. Absolutní dominance a naprostá kontrola nad kurtem. Mentalita šampiona. Na tomto turnaji už zvládl porazit dva z těch vůbec nejtěžších soupeřů a s takovou úrovní hry je připravený na kohokoli,“ uvedla peruánská tenisová novinářka María Paula Regaladová.
V jihoamerické zemi se Buseho vítězství prezentuje s řádnou pompou také vzhledem k tomu, že je Menšík stále posledním tenistou, který dokázal porazit hegemona Jannika Sinnera.
Společně s Busem mocně oslavoval postup do čtvrtfinále i Pablo Arraya. Peruánec, který to v 80. letech dotáhl na 29. místo světového žebříčku.
„V Hamburku teď vládne čistá euforie. Tohle je radost sledovat! Inspirace, uvolněnost, agresivita a doslova pekelné sebevědomí! Jen do toho, Buse!
Další velká reklama na peruánský tenis,“ rozplýval se na sociálních sítích.
S chválou Buseho kontrastuje kritika Menšíka.
„Když Menšíkovi nefunguje servis, stává se z něj extrémně limitovaný hráč. Najít u něj řešení pro zápas, v němž mu nejde podání, je skoro těžší než hledat jehlu v kupce sena,“ analyzoval poměrně trefně podcast Papo de Tenis.
Čech v posledních měsících přišel o postavení v první dvacítce světového žebříčku. Tři zápasy po sobě vyhrál na okruhu naposledy v únoru v Dauhá, právě tam se blýskl výhrou nad Sinnerem. Na antuce má zatím bilanci 3:3 na zápasy.
Před sebou má prostějovský hráč teprve druhé Roland Garros v kariéře, při loňské premiéře padl ve druhém kole. Ztratil tehdy náskok 2:0 na sety s portugalským kvalifikantem Henriquem Rochou.
