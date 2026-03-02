Menšíkův další posun. Český tenista znovu vylepšil životní maximum

Dvacetiletý tenista Jakub Menšík si polepšil ve světovém žebříčku o další místo. Je dvanáctý, což je jeho nové maximum.
K elitní desítce se přiblížil po turnaji v Dubaji, na němž se dostal do čtvrtfinále.
Předtím hrál Menšík semifinále v Dauhá, kvůli zranění odstoupil před osmifinále z Australian Open a získal titul v Aucklandu.
Menšík má v této sezoně bilanci 13 výher a čtyř porážek.
Druhý nejvýše umístěný Čech v pořadí ATP Jiří Lehečka poskočil oproti minulému týdnu také o jednu příčku a je třiadvacátý.
Naopak Tomáš Macháč se propadl o 18 míst a uzavírá padesátku. Vít Kopřiva je dvaašedesátý.
Tenistům kraluje letos neporažený Španěl Carlos Alcaraz. Po triumfu na grandslamu v Melbourne i na turnaji v Dauhá vede o 3150 bodů před italským rivalem Jannikem Sinnerem. Třetí je osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič.
Popředí ženského žebříčku zůstalo stejné. Český tenis má v první stovce osm zástupkyň v čele se třináctou Karolínou Muchovou, následovanou Lindou Noskovou.
Třetí příčka mezi deblistkami dál patří bývalé jedničce Kateřině Siniakové. Singlové pořadí vede Běloruska Aryna Sabalenková.
Tenisové žebříčky ATP k 2. březnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.550, 2. (2.) Sinner (It.) 10.400, 3. (3.) Djokovič (Srb.) 5280, 4. (4.) Zverev (Něm.) 4555, 5. (5.) Musetti (It.) 4405, 6. (6.) De Minaur (Austr.) 4235, 7. (7.) Fritz 4220, 8. (9.) Shelton (oba USA) 4010, 9. (8.) Auger-Aliassime (Kan.) 3950, 10. (10.) Bublik (Kaz.) 3405, ...12. (13.) Menšík 2650, 23. (24.) Lehečka 1850, 50. (32.) Macháč 1010, 62. (65.) Kopřiva 848.
Čtyřhra: 1. (1.) Skupski (Brit.) 8280, 2. (2.) Zeballos (Arg.) 8135, 3. (3.) Granollers (Šp.) 8045, 4. (4.) Glasspool 7950, 5. (5.) Cash (oba Brit.) 7800, 6. (6.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 6980, 8. (8.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 6570, 10. (10.) Salisbury (oba Brit.) 6190, ...45. (45.) Nouza 1990, 48. (47.) Rikl 1970, 55. (54.) Pavlásek 1845, 65. (69.) Vocel (všichni ČR) 1403.
Tenisové žebříčky WTA k 2. březnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.675, 2. (2.) Šwiateková (Pol.) 7588, 3. (3.) Rybakinová (Kaz.) 7253, 4. (4.) Gauffová 6803, 5. (5.) Pegulaová 6583, 6. (6.) Anisimovová (všechny USA) 6070, 7. (7.) Paoliniová (It.) 4232, 8. (8.) M. Andrejevová (Rus.) 4001, 9. (9.) Svitolinová (Ukr.) 3845, 10. (10.) Mboková (Kan.) 3211, ...13. (13.) Muchová 2668, 14. (14.) Nosková 2421, 33. (34.) Bouzková 1425, 40. (37.) Bejlek 1341, 44. (43.) Siniaková 1269, 46. (45.) Vondroušová 1263, 47. (46.) Valentová 1256, 53. (50.) Krejčíková (všechny ČR) 1156.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8483, 2. (2.) Dabrowská (Kan.) 6938, 3. (3.) Siniaková 6730, 4. (4.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 6585, 6. (7.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6496, 7. (6.) Danilinová (Kaz.) 6440, 8. (8.) Kruničová (Srb.) 6310, 9. (9.) Townsendová (USA) 6165, 10. (10.) Stefaniová (Braz.) 5860, ...60. (60.) Krejčíková 1464, 62. (62.) Sisková 1444, 67. (68.) Škoch 1363, 71. (72.) Detiuc 1263, 72. (69.) Malečková 1259, 82. (85.) Bouzková 1094, 84. (80.) Nosková (všechny ČR) 1073.
