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Sport

Menšíka v Montrealu obtěžoval divák. Co se stalo pak, rozesmálo Čecha i svět tenisu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Jakub Menšík vyhrál poprvé od fantastického tažení do semifinále Roland Garros dva zápasy po sobě. V kanadském Montrealu český tenista zatím zažehnává herní krizi, na slaběji obsazené „tisícovce“ má navíc otevřené dveře k případnému velkému úspěchu. V jeho duelu 3. kola se odehrála situace, která pobavila tenisový svět.

Jakub Menšík
Jakub Menšík Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Stále teprve dvacetiletý český supertalent se na prestižním Canadian Open nejprve protrápil k výhře nad britským outsiderem Jacobem Fearnleym, v dalším utkání už ale předvedl výkon hodný svého věhlasu.

NNebezpečného Francouze Térence Atmaneho porazil přesvědčivě 7:5, 6:4, aniž by jednou ztratil servis.

Menšík během duelu nabídl soupeři jediný brejkbol, který na začátku druhé sady odvrátil. Jinak byl na servisu naprosto suverénní, pouze dvakrát v zápase musel bojovat přes shodu a získal 88 procent bodů po svém prvním podání. Sám si na příjmu vypracoval deset brejkbolů, z nichž dva dokázal proměnit.

Pravděpodobně nejzajímavější moment duelu se odehrál v jeho samotném závěru, kdy rozjetý Menšík podával na vítězství.

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Když ho ale poněkolikáté v utkání začal slovně obtěžovat neukázněný divák, Čech to nevydržel a vyrazil k síti postěžovat si rozhodčímu Gregu Allensworthovi.

„Je to pořád ten stejný člověk,“ hlásil Menšík sudímu. Ten se jen zeširoka usmál a přišel s reakcí, která rozesmála celý stadion.

„Vy pane tam vzadu, hráči mají fantastické trenéry, kterým platí za to, aby je provedli zápasem. Tak prosím přestaňte. Děkuji,“ vypálil Allensworth do mikrofonu. Smát se musel i sám Menšík a vzápětí bez dalších komplikací stvrdil svůj postup do osmifinále.

Mezi šestnácti nejlepšími na turnajích vysoké kategorie Masters 1000 je tenista z Prostějova už pošesté v kariéře, v Kanadě ale poprvé.

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Značně oslabené obsazení turnaje mu navíc skýtá výraznou šanci na velký úspěch. V dalším kole bude soupeřem Menšíka Nizozemec Botic van de Zandschulp.

Z nasazených hráčů zůstávají v horní polovině pavouka už jen Brazilec Joao Fonseca a Američané Ben Shelton a Learner Tien.

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