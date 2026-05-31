31. 5. Kamila
Menšík zvládl v Paříži další heroický zápas. Zdolal hvězdného Rusa a je ve čtvrtfinále

ČTK

Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Nora Caspera Ruuda, nebo Brazilce Joaa Fonsecu.

Jakub MenšíkFoto: REUTERS
Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.

Prostějovský rodák Menšík se stal prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. Naposledy se zde dostal mezi osm nejlepších hráčů v roce 2016 Tomáš Berdych.

Do grandslamového osmifinále se Menšík probojoval také letos na Australian Open, ale kvůli zranění břišního svalu do něj nenastoupil.

Aktualizujeme

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Menšík (26-ČR) - Rubljov (11-Rus.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Žoldáková (ČR) - Tupicynová (Rus.) 6:1, 6:2, Sanonová (Fr.) - Heřmanová (ČR) 4:6, 6:0, 6:2.

