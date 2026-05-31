Menšík zvládl v Paříži další heroický zápas. Zdolal hvězdného Rusa a je ve čtvrtfinále

Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Nora Caspera Ruuda, nebo Brazilce Joaa Fonsecu.
Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.
Prostějovský rodák Menšík se stal prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. Naposledy se zde dostal mezi osm nejlepších hráčů v roce 2016 Tomáš Berdych.
Do grandslamového osmifinále se Menšík probojoval také letos na Australian Open, ale kvůli zranění břišního svalu do něj nenastoupil.
Aktualizujeme
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Menšík (26-ČR) - Rubljov (11-Rus.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo:
Žoldáková (ČR) - Tupicynová (Rus.) 6:1, 6:2, Sanonová (Fr.) - Heřmanová (ČR) 4:6, 6:0, 6:2.
Švýcarsko v slzách. Zlatý thriller rozhodl jediný finský gól v prodloužení
Finové jsou popáté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70:42 rozhodl Konsta Helenius, čisté konto uhájil Justus Annunen.
Přenos skončil Menšík - Rubljov 3:2. Český tenista to dokázal, přetlačil Rusa a je ve čtvrtfinále
Sledovali jste online přenos z osmifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubljovem z Ruska.
Přenos skončil Švýcarsko - Finsko 0:1. Zlatý sen se domácím rozplynul, zlatý gól dalo Finsko
Sledujte online přenos z finále hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Švýcarskem a Finskem.
Nad Českem se zřejmě objevilo tornádo. Meteorologové prosí o pomoc
Při nedělních bouřkách se možná objevilo na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku i slabé tornádo. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách.
"Zasáhl do vnitřních záležitostí země." Čína odsoudila Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan
Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Podle čínského velvyslanectví v Praze český politik závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a porušil princip jedné Číny.