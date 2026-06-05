Přeskočit na obsah
Benative
5. 6. Dobroslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

Menšík - Zverev. Semifinále Roland Garros je tady, Čech hraje životní zápas proti favoritovi

Sport

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Alexanderem Zverevem z Německa.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Filantrop Group - Jakub Jurčaga
Filantrop Group - Jakub Jurčaga
Filantrop Group - Jakub Jurčaga

Čech, který bojoval nejdřív za Rusy a potom za Ukrajinu, padl

Český dobrovolník Jakub Jurčaga měl padnout během jarních bojů na Ukrajině. Informaci zveřejnila skupina podporující Ruský dobrovolnický sbor (RDK), v jehož řadách působil. Jurčaga se do centra pozornosti dostal loni po zajetí ukrajinskými silami, kdy čelil kritice za své dřívější proruské postoje a výroky o válce.

Návrh nového amerického zákona má Ukrajině zajistit více než miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Ruská invaze si dosud podle odhadů vyžádala na Ukrajině kolem 15 tisíc civilních obětí a životy až 200 tisíc vojáků. Snímek kyjevského pomníku padlým obráncům je z května.
Návrh nového amerického zákona má Ukrajině zajistit více než miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Ruská invaze si dosud podle odhadů vyžádala na Ukrajině kolem 15 tisíc civilních obětí a životy až 200 tisíc vojáků. Snímek kyjevského pomníku padlým obráncům je z května.
Návrh nového amerického zákona má Ukrajině zajistit více než miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Ruská invaze si dosud podle odhadů vyžádala na Ukrajině kolem 15 tisíc civilních obětí a životy až 200 tisíc vojáků. Snímek kyjevského pomníku padlým obráncům je z května.

ŽIVĚ Devět miliard dolarů pro Ukrajinu. Americká sněmovna schválila další podporu Kyjevu, na řadě je Senát

Americká Sněmovna reprezentantů schválila v noci na pátek návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit přes miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) na obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard ve formě půjček pro vojenské účely. Podle agentury AP se však nečeká, že ji schválí i republikány ovládaný Senát.

Russia's President Putin meets graduates of "Time of Heroes" educational program in Moscow
Russia's President Putin meets graduates of "Time of Heroes" educational program in Moscow
Russia's President Putin meets graduates of "Time of Heroes" educational program in Moscow

Válka podle Putina: Mluvil o ukrajinských ztrátách a vyzradil i „velké státní tajemství“

Ruský prezident Vladimir Putin se ve čtvrtek stranou ekonomického fóra v Petrohradě setkal se zahraničními novináři. Těm poskytl svůj názor na stav Ruska, jeho možnou budoucnost, ekonomiku a další témata. Rozhovořil se ale i o ruském postupu a o tom, že ukrajinská armáda údajně čelí „katastrofě“ - a to paradoxně pouhý den poté, co ukrajinské drony předvedly nevídaný zásah přímo v Petrohradě.

Greta Garbo, Greta Garbo: 120 let od narození legendy, která opustila slávu a stala se mýtem, Kultura, Film, Historie
Greta Garbo, Greta Garbo: 120 let od narození legendy, která opustila slávu a stala se mýtem, Kultura, Film, Historie
Greta Garbo, Greta Garbo: 120 let od narození legendy, která opustila slávu a stala se mýtem, Kultura, Film, Historie

Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood

Z chudé dívky adorovanou „švédskou sfingou“. Tak by se dal stručně shrnout příběh herečky Grety Garbo, která okouzlila Hollywood, a pak jej na vrcholu slávy opustila. Ikona androgynní elegance, prozíravá investorka a žena, jež svá tajemství opatrovala víc než slávu, zazářila ve filmu Dáma s kaméliemi před 90 lety. Jaký byl příběh legendy, která si zvolila ticho, ale jejíž odkaz fascinuje dodnes?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama