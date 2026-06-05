Menšík - Zverev. Semifinále Roland Garros je tady, Čech hraje životní zápas proti favoritovi
Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Alexanderem Zverevem z Německa.
Čech, který bojoval nejdřív za Rusy a potom za Ukrajinu, padl
Český dobrovolník Jakub Jurčaga měl padnout během jarních bojů na Ukrajině. Informaci zveřejnila skupina podporující Ruský dobrovolnický sbor (RDK), v jehož řadách působil. Jurčaga se do centra pozornosti dostal loni po zajetí ukrajinskými silami, kdy čelil kritice za své dřívější proruské postoje a výroky o válce.
ŽIVĚ Devět miliard dolarů pro Ukrajinu. Americká sněmovna schválila další podporu Kyjevu, na řadě je Senát
Americká Sněmovna reprezentantů schválila v noci na pátek návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit přes miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) na obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard ve formě půjček pro vojenské účely. Podle agentury AP se však nečeká, že ji schválí i republikány ovládaný Senát.
Válka podle Putina: Mluvil o ukrajinských ztrátách a vyzradil i „velké státní tajemství“
Ruský prezident Vladimir Putin se ve čtvrtek stranou ekonomického fóra v Petrohradě setkal se zahraničními novináři. Těm poskytl svůj názor na stav Ruska, jeho možnou budoucnost, ekonomiku a další témata. Rozhovořil se ale i o ruském postupu a o tom, že ukrajinská armáda údajně čelí „katastrofě“ - a to paradoxně pouhý den poté, co ukrajinské drony předvedly nevídaný zásah přímo v Petrohradě.
Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood
Z chudé dívky adorovanou „švédskou sfingou“. Tak by se dal stručně shrnout příběh herečky Grety Garbo, která okouzlila Hollywood, a pak jej na vrcholu slávy opustila. Ikona androgynní elegance, prozíravá investorka a žena, jež svá tajemství opatrovala víc než slávu, zazářila ve filmu Dáma s kaméliemi před 90 lety. Jaký byl příběh legendy, která si zvolila ticho, ale jejíž odkaz fascinuje dodnes?
ŽIVĚ Siniaková v semifinále čtyřhry. Češka se může přiblížit čtvrtému titulu z Paříže
Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Roland Garros v ženské čtyřhře mezi páry Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.