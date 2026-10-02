Menšík? Stejné jako čelit Sinnerovi, diví se Bublik. Kvůli Čechovi rozmlátil raketu

Los je opět svedl proti sobě. Alexander Bublik z Kazachstánu svedl bitvu úvodního kola v Pekingu proti české naději Jakubu Menšíkovi. Loni se na okruhu potkali dvakrát a vždy to byla pro vyhlášeného šikulu z východní Evropy velká připomínka toho, jak se tenis za posledních 10 let změnil.
To video tehdy obletělo svět. V té době ještě teenager z Prostějova v osmifinále loňského turnaje v Madridu vyprášil kožich zkušenému Bublikovi, který s ním uhrál sotva pět gemů.
Naturalizovaný tenista Kazachstánu si v průběhu stěžoval rozhodčímu na umpiru při jedné z přestávek, jak je současný tenis náročný.
„Pamatuješ na dobu, kdy byl tenis snadný? Ještě před pěti lety to bylo tak jednoduché. V padesátce byla spousta hráčů, kteří se sotva hýbali. A teď? Tohle není ani hráč top 5, dokonce ani top 10. Co to sakra je?“ svěřoval se Mohamedu Lahyanimu na umpiru.
Úsměvná stížnost uzrála do letošního turnaje v Pekingu. Los Menšíka s Bublikem poslal do vzájemné bitvy už v prvním kole. A opět to byl český mladík, kdo aktuálně 20. hráči světa zatopil.
Menšík vyhrál ve dvou setech 6:4 a 7:6. Bublikovi po proměněném mečbolu soupeře ruply nervy a u základní čáry úplně rozmlátil raketu.
Už před před čtvrtečním utkáním si přitom stěžoval, jak mladíci jako Menšík zvyšují tenisový level.
„Za poslední roky jsem musel změnit myšlení a přístup k zápasům. Hrát proti Menšíkovi je stejné jako proti Janniku Sinnerovi, nebo dokonce jako proti hráči, který je 90. na žebříčku,“ uvedl Bublik.
Podle něj se tenis v poslední dekádě obrovsky vyrovnal a už tedy nejsou takové rozdíly mezi hráči z první desítky a konce první stovky.
„Před deseti lety byla mnohem našlapanější první desítka. Byl tam Roger Federer, Andy Murray, Rafa Nadal, Tomáš Berdych, Stan Wawrinka, Marin Čilič. Ti všichni byli silnější než současná první desítka. Tedy kromě Sinnera a Alcaraze,“ myslí si Bublik.
„Ale úroveň mimo desítku je výrazně vyšší. Když jsem tehdy přijel na turnaj, jen zřídka jste viděli hráče mimo desítku, aby přijel i s fyzioterapeutem nebo kondičním koučem. Teď mají všichni kompletní týmy a jsou ve formě,“ dodal.
Menšík přitom už v 19 letech vyhrál turnaj v Miami, kde ve finále porazil Novaka Djokoviče.
„Už jen to, když se dnes tenista dostane v 19 letech do první stovky, tak je to úplná superstar. Když já byl takhle mladý, bylo to v porovnání s dneškem hrozně snadné,“ líčí Bublik.
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