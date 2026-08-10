Menšík součástí historické anomálie. V Montrealu je už ve čtvrtfinále

Parádní výhru zakončil skvělým lobem. Český tenista Jakub Menšík si v Montrealu poradil s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem a postoupil už do čtvrtfinále kanadské tisícovky. Poprvé v historii se stalo, že do poslední osmičky Masters prošli hráči z ročníku 2000 a mladší.
Tenista z Prostějova si nejlepší části zápasu, ve kterém z obou stran dominoval servis, připravil na úplnou koncovku obou setů. V tom prvním obral soupeře o podání za stavu 5:4 a tím získal i celou sadu.
Ve druhém mohl naopak soupeř za tohoto skóre dopodávat ke srovnání, ale česká jednička zatlačila Nizozemce z returnu a starší z obou tenistů o brejk zase rychle přišel.
Menšíkovi se pak povedla otočka, druhý set vyhrál 7:5 a postoupil do bitvy o semifinále, kde si to rozdá s Američanem Benem Sheltonem.
S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.
V Montrealu se zrodil historický tenisový jev. Do osmičky nejlepších postoupili hráči s ročníkem 2000 a vyšším.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 9,415.724 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Menšík (13-ČR) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 7:5, Shelton (5-USA) - Fonseca (22-Braz.) 6:3, 7:6 (7:3).
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