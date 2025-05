"Za to ho musíte milovat." Reakce Menšíka hitem. Vzteklé diváky dráždil jako Djokovič

Jakub Menšík zvládl při své premiéře na grandslamovém Roland Garros složitou výzvu. Po čtyřech vyrovnaných setech vyřadil velkou domácí naději, v životní formě hrajícího Alexandrea Müllera. Dokázal přitom ustát i bouřlivou až nepřátelskou atmosféru. Francouzské publikum dokonce provokoval ve stylu Novaka Djokoviče.

Po mečbolu, který proměnil po třech hodinách a třiadvaceti minutách si český tenista ukazoval na hlavu.

Výmluvné gesto znamenalo jediné: "Tohle jsem zvládl mentálně."

Menšík potvrdil to, co se o něm během jeho aktuálního vzestupu mezi světovou elitu traduje.

Jako by byl zrozen pro těžké momenty, klíčové chvíle náročných zápasů, které při mikroskopických výkonnostních rozdílech velmi často rozhodují o úspěchu a neúspěchu.

Nebezpečného Müllera udolal po setech 7:5, 6:7, 7:5, 6:3 a postoupil do druhého kola Roland Garros. V něm vyzve mnohem přívětivějšího soupeře, až 200. hráče světového žebříčku Portugalce Henriquea Rochu.

A je možné, že mu někteří francouzští tenisoví fanoušci v dalším průběhu turnaje fandit nebudou.

Menšík se totiž s tradičně divokým pařížským publikem pustil do křížku.

Nejvypjatější moment nastal po rozuzlení napínavého a pro další vývoj naprosto zásadního třetího setu. Český teenager v něm totiž absolutně převrátil vývoj: prohrával 3:5, potom ale čtyřmi vyhranými gamy v řadě vnesl zoufalství a frustraci do řad domácích příznivců.

Když proměnil setbol díky bekhendové chybě Müllera, slavil mohutným výkřikem, načež se z tribun kurtu číslo 14 začal v reakci ozývat pískot a bučení.

Menšík neváhal a začal rozzlobené Francouze provokovat dalšími gesty, zejména dirigováním, které svého času proslavil Novak Djokoviče, shodou okolností největší Menšíkův vzor.

Scénka trvala poměrně dlouho a následně obletěla sociální sítě.

"Menšíka musíte milovat za to, jak umlčel tenhle dav. Jsem zastáncem daviscupové atmosféry, ale tady to bylo ze strany diváků přehnané," napsal na sociální síti X francouzský tenisový novinář Bastien Fachan.

Čecha bránila také bývalá francouzská tenistka Alizé Cornetová.

"Ze strany diváků je tady příliš mnoho negativních projevů, až moc lidí píská, zatímco tenisté do toho dávají všechno. Není to dobrá atmosféra a je to něco, co mi opravdu vadí," uvedla v komentáři pro francouzskou televizi.