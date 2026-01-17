Menšík se před Melbourne naladil fantasticky. Má druhý titul, navázal na Del Potra

Tenista Jakub Menšík vybojoval na turnaji v Aucklandu druhý titul na okruhu ATP. V dnešním finále porazil na tvrdém povrchu Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6. Utkání vyhrál za hodinu a 24 minut a dobře se naladil na grandslamové Australian Open, které startuje v neděli v Melbourne.
Dvacetiletý Menšík, který plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze v prvním vzájemném střetnutí. Pomohlo mu také 24 vítězných míčů, nastřílel 18 es.
Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy zde uspěl jiný Argentinec Juan Martín del Potro.
"Řekl bych, že je to skvělý začátek roku," řekl Menšík v rozhovoru na kurtu.
"Po přípravě a předsezonním období nejste vždy v ideálním rytmu, ale jsem rád, že jsem vstoupil do nové sezony s velkou energií a předvedl výkon, jaký jsem chtěl. Za vítězství jsem moc rád," uvedl.
Osmnáctý hráč světa Menšík uspěl ve druhém finále po sobě. Vloni premiérově triumfoval na turnaji Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. V boji o titul neuspěl jen před dvěma lety v Dauhá, kde nestačil na Karena Chačanova z Ruska.
Menšík se stal v Aucklandu čtvrtým českým vítězem, naposledy zde triumfoval v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti tu uspěli také Jiří Novák a Karel Nováček.
Po dnešním triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP na 17. místo.
Menšík vstoupil do finále proti Báezovi dobře a první set získal díky brejku v šesté hře. Sám o servis nepřišel, pomohlo mu 11 es a sadu zakončil čistou hrou.
Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedotáhl a rozhodla zkrácená hra. V ní český tenista odvrátil za stavu 3:6 tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a ten druhý využil.
"Seb je velký bojovník. Je proti němu těžké zahrát vítězný míč. Když jsem vedl ve druhém setu 6:5, tak i když jsem celý zápas podával dobře, přišlo mi pár druhých servisů. V tie-breaku za stavu 3:6 jsem byl rád, že jsem zůstal soustředěný až do konce," doplnil Menšík, který narazí v 1. kole Australian Open na Španěla Pabla Carreňa.
Sisková ve finále prohrála
Česká tenistka Anna Sisková s Belgičankou Magali Kempenovou nezískaly deblový titul v Hobartu. Ve finále podlehly polsko-indonéské dvojici Katarzyna Piterová, Janice Tjenová 2:6, 2:6.
Dvouhru v Tasmánii ovládla Italka Elisabetta Cocciarettová, jež přitom turnaj začínala v kvalifikaci.
Sisková s Kempenovou usilovaly o druhý společný titul, loni v únoru získaly trofej v Kluži. Naopak podruhé se dočkala vítězného finále čtyřiadvacetiletá Cocciarettová, která v generálce na Australian Open přehrála třetí nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 6:4, 6:4.
Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 700.045 dolarů):
Dvouhra - finále: Menšík (3-ČR) - Báez (7-Arg.) 6:3, 7:6 (9:7).
Tenisový turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - finále: Cocciarettová (It.) - Jovicová (3-USA) 6:4, 6:4.
Čtyřhra - finále: Piterová, Tjenová (Pol./Indon.) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 6:2, 6:2.
ŽIVĚODS po dvanácti letech volí nové vedení. Uchazeči musí nově projít "grilováním"
Kongres ODS bude dnes odpoledne v pražském hotelu Clarion volit předsedu, který nahradí v čele strany po 12 letech Petra Fialu. Krajské nominace favorizují dosavadního místopředsedu Martina Kupku, o funkci se uchází také místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Letošní trendy v bydlení překvapují. Out je oblíbený nábytek a vévodí možná nečekané tóny
Rok 2026 přináší do světa interiérů nové trendy, ale také jasně ukazuje, co bychom už měli opustit. Co se podle interiérových designérů i zkušených architektů letos dostává do popředí a jaké - někdy velmi oblíbené - prvky by měly zmizet z našich domovů?
Češi u protinožců dominují. Turnaj vyhrál také Macháč, ve třetím setu odmítl drama
Tenista Tomáš Macháč triumfoval na turnaji v Adelaide a získal den před začátkem grandslamu Australian Open druhý titul na okruhu ATP. Ve finále porazil Francouze Uga Humberta po dvou hodinách a 22 minutách 6:4, 6:7 a 6:2.
Trefa Nečase nestačila, Colorado doma schytalo sedm gólů. Ještě hůře dopadla Florida
Gól Martin Nečase neodvrátil v NHL prohru hokejistů Colorada. Lídr soutěže podlehl doma Nashvillu 3:7. Výhru Predators řídil hattrickem a asistencí Ryan O´Reilly.