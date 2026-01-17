Přeskočit na obsah
Benative
17. 1. Drahoslav
Sport

Menšík se před Melbourne naladil fantasticky. Má druhý titul, navázal na Del Potra

ČTK

Tenista Jakub Menšík vybojoval na turnaji v Aucklandu druhý titul na okruhu ATP. V dnešním finále porazil na tvrdém povrchu Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6. Utkání vyhrál za hodinu a 24 minut a dobře se naladil na grandslamové Australian Open, které startuje v neděli v Melbourne.

Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu 2026.
Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu 2026.Foto: ČTK
Dvacetiletý Menšík, který plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze v prvním vzájemném střetnutí. Pomohlo mu také 24 vítězných míčů, nastřílel 18 es.

Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy zde uspěl jiný Argentinec Juan Martín del Potro.

"Řekl bych, že je to skvělý začátek roku," řekl Menšík v rozhovoru na kurtu.

"Po přípravě a předsezonním období nejste vždy v ideálním rytmu, ale jsem rád, že jsem vstoupil do nové sezony s velkou energií a předvedl výkon, jaký jsem chtěl. Za vítězství jsem moc rád," uvedl.

Osmnáctý hráč světa Menšík uspěl ve druhém finále po sobě. Vloni premiérově triumfoval na turnaji Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. V boji o titul neuspěl jen před dvěma lety v Dauhá, kde nestačil na Karena Chačanova z Ruska.

Menšík se stal v Aucklandu čtvrtým českým vítězem, naposledy zde triumfoval v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti tu uspěli také Jiří Novák a Karel Nováček.

Po dnešním triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP na 17. místo.

Menšík vstoupil do finále proti Báezovi dobře a první set získal díky brejku v šesté hře. Sám o servis nepřišel, pomohlo mu 11 es a sadu zakončil čistou hrou.

Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedotáhl a rozhodla zkrácená hra. V ní český tenista odvrátil za stavu 3:6 tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a ten druhý využil.

"Seb je velký bojovník. Je proti němu těžké zahrát vítězný míč. Když jsem vedl ve druhém setu 6:5, tak i když jsem celý zápas podával dobře, přišlo mi pár druhých servisů. V tie-breaku za stavu 3:6 jsem byl rád, že jsem zůstal soustředěný až do konce," doplnil Menšík, který narazí v 1. kole Australian Open na Španěla Pabla Carreňa.

Související

Sisková ve finále prohrála

Česká tenistka Anna Sisková s Belgičankou Magali Kempenovou nezískaly deblový titul v Hobartu. Ve finále podlehly polsko-indonéské dvojici Katarzyna Piterová, Janice Tjenová 2:6, 2:6.

Dvouhru v Tasmánii ovládla Italka Elisabetta Cocciarettová, jež přitom turnaj začínala v kvalifikaci.

Sisková s Kempenovou usilovaly o druhý společný titul, loni v únoru získaly trofej v Kluži. Naopak podruhé se dočkala vítězného finále čtyřiadvacetiletá Cocciarettová, která v generálce na Australian Open přehrála třetí nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 700.045 dolarů):

Dvouhra - finále: Menšík (3-ČR) - Báez (7-Arg.) 6:3, 7:6 (9:7).

Tenisový turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - finále: Cocciarettová (It.) - Jovicová (3-USA) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - finále: Piterová, Tjenová (Pol./Indon.) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 6:2, 6:2.

