Menšík se posunul o deset míst, polská senzace skoro o stovku. Siniaková drží trůn

Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.
Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siniaková jedenáctým grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová, jež rovněž slavila první titul z grandslamu, se posunula z osmého místa na šesté.
Poražená finalistka Maja Chwaliňská, která do Roland Garros vstupovala v kvalifikaci jako 114. hráčka světa, vylétla po životním turnaji o 93 míst na 21. příčku.
Menšík se po kariérním grandslamovém průlomu posunul v žebříčku o deset míst a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Aryna Sabalenková, je českou jedničkou desátá Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na 13. místě.
Tenisové žebříčky ATP k 8. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.500, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 9960, 3. (3.) Zverev (Něm.) 7305, 4. (6.) Auger-Aliassime (Kan.) 4440, 5. (5.) Shelton (USA) 3920, 6. (7.) De Minaur (Austr.) 3905, 7. (4.) Djokovič (Srb.) 3760, 8. (8.) Medveděv (Rus.) 3760, 9. (9.) Fritz (USA) 3720, 10. (14.) Cobolli (It.) 3540, ...12. (12.) Lehečka 2575, 17. (27.) Menšík 2300, 43. (43.) Macháč 1120, 65. (66.) Kopřiva (všichni ČR) 856.
Čtyřhra: 1. (4.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 8200, 3. (2.) Zeballos (Arg.) 8030, 4. (3.) Granollers (Šp.) 7940, 5. (1.) Skupski 7230, 6. (6.) Cash a Glasspool (všichni Brit.) oba 6860, 8. (9.) Vavassori 5530, 9. (11.) Bolelli (oba It.) 5320, 10. (10.) Krawietz (Něm.) 4925, ...40. (52.) Nouza 2205, 42. (49.) Rikl 2095, 47. (47.) Pavlásek 2010, 60. (61.) Vocel (všichni ČR) 1596.
Tenisové žebříčky WTA k 8. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9090, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (3.) Šwiateková (Pol.) 6733, 4. (5.) Pegulaová 6056, 5. (6.) Anisimovová (obě USA) 5848, 6. (8.) Andrejevová (Rus.) 5751, 7. (4.) Gauffová (USA) 4879, 8. (7.) Svitolinová (Ukr.) 4315, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3670, 10. (10.) Muchová 3438, ...13. (12.) Nosková 3054, 28. (28.) Bouzková 1631, 32. (36.) Siniaková 1422, 45. (41.) Krejčíková 1211, 46. (35.) Bejlek 1205, 47. (42.) Valentová 1165, 48. (44.) Vondroušová 1133, 61. (69.) Bartůňková (všechny ČR) 1048.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 10.500, 2. (2.) Townsendová (USA) 9900, 3. (4.) Dabrowská (Kan.) 7793, 4. (3.) Mertensová (Belg.) 7298, 5. (5.) Kruničová (Srb.) 6905, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6895, 7. (9.) Stefaniová (Braz.) 6575, 8. (10.) Čang Šuaj (Čína) 5905, 9. (11.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5083, 10. (12.) Ostapenková (Lot.) 4983, ...51. (48.) Škoch 1715, 52. (49.) Malečková 1654, 63. (59.) Krejčíková 1463, 64. (69.) Bouzková 1456, 72. (75.) Detiuc 1231, 75. (62.) Sisková 1219, 83. (83.) Nosková (všechny ČR) 1030.
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