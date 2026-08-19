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Sport

Menšík se oklepal z kolapsu, postup mu ale stejně utekl

ČTK

Jakub Menšík vypadl na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Dvacetiletý český tenista, který plnil roli nasazené čtrnáctky, prohrál s Argentincem Thiagem Tirantem 7:5, 4:6, 4:6. Utkání ztratil po dvou hodinách a 14 minutách.

Jakub Menšík
Jakub Menšík Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Menšík přišel s 50. hráčem světa třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve 12. hře, získal i první set.

Ve druhé sadě však už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu závěrečnou využil. Vzápětí set dopodával.

Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal.

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Tirante si za stavu 5:4 vypracoval dva mečboly a ten druhý proměnil. Po Srbovi Novaku Djokovičovi tak vyřadil v Cincinnati dalšího nasazeného hráče.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Tirante (Arg.) - Menšík (14-ČR) 5:7, 6:4, 6:4.

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