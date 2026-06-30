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Sport
ŽIVĚ

Menšík - Samuel. Po skvělé Paříži chce Čech uspět také v Londýně, publikum bude proti

Sport

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového Wimbledonu mezi Jakubem Menšíkem a Tobym Samuelem z Velké Británie.

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