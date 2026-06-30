Menšík - Samuel. Po skvělé Paříži chce Čech uspět také v Londýně, publikum bude proti
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového Wimbledonu mezi Jakubem Menšíkem a Tobym Samuelem z Velké Británie.
ŽIVĚ SPD chce, aby Zelenskyj přišel o Řád bílého lva. Opozice jejich nápad komentuje bez servítků
Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva. Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl v úterý prohlásil, že by se tak mělo stát po vzoru Polska. Návrh kritizovali někteří opoziční politici.
Konečná metra D by měla nést jiné jméno. Komise nesouhlasí s názvem Depo Písnice
Místopisná komise pražského magistrátu doporučila konečnou stanici budované trasy metra D pojmenovat Prameny. Původní pracovní název byl Depo Písnice. V úterý o tom informoval člen komise a radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). Vyplývá to také ze zápisu z jednání.
Výbuch v ráji miliardářů zasáhl ukrajinského oligarchu a jeho ženu. Přišla o nohy
Monakem, které je považováno za jedno z nejbezpečnějších míst Evropy, otřásl výbuch podomácku vyrobené bomby. Dva lidé utrpěli těžké zranění, podle francouzských médií byl cílem atentátu ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. Policie v Monaku i Francii pátrá po muži, kterého krátce před explozí zachytily bezpečnostní kamery.
Komentář: Česko, model 2026. Fotbaloví bossové ukazují, jak se vytváří pseudorealita
Shrňme to i pro ty, kteří fotbal běžně nesledují. To, co jsme v posledních týdnech viděli kolem české reprezentace, totiž zdaleka není jen sportovní příběh. Je to docela přesný obraz fungování dnešní české společnosti.
Co má česká literatura na rozdíl od jiných? Zahraniční bohemisté už vědí
Pro českou literaturu je typický určitý smysl pro černý humor a ironii či grotesknost. U příležitosti kongresu světové bohemistky v Praze se na tom shodli bohemisté Alessandro Catalano z univerzity v Padově a Minami Tojošimová z univerzity v Tokiu. Podle ní je pro českou literaturu typická kombinace vážného tématu s humorem, kterou si v japonské literatuře neumí moc představit.