Menšík - Rubljov. Český mladík vyhlíží v osmifinále Roland Garros další velkou bitvu
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubljovem z Ruska.
Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga
Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
Putinův muž varuje: Klidný spánek Evropanům skončil
„Občané zemí EU, měli byste si uvědomit, že vaši představitelé jednostranně vstoupili do války s Ruskem. Buďte proto ostražití a ničemu se nedivte. Klidný spánek skončil. Ale vy víte, koho se ptát proč!“ Tak reagoval bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na útok ruského dronu na rumunské pohraniční město Galați, při kterém byli zranění dva lidé.
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl.
Do Kazachstánu odletěli další čtyři koně Převalského z Pražské zoo
PDalší čtyři koně Převalského zamířili do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. V transportu jsou čtyři hřebci, Zoo Praha do něj poprvé nezařadila klisnu.
Volby na Maltě vyhrála vládnoucí Labouristická strana, počtvrté v řadě
Maltský premiér Robert Abela dnes oznámil vítězství své Labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Opoziční Nacionalistická strana porážku uznala. Kompletní výsledky budou známé v neděli večer, uvedla agentura Reuters.