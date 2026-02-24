Menšík pokračuje v hvězdných skalpech, Lehečka se v Dubaji trápil s náhradníkem

Český tenista Jakub Menšík na úvod turnaje v Dubaji porazil někdejší světovou šestku Huberta Hurkacze. S polským soupeřem si třináctka rankingu poradila 6:4 a 7:6. Jiří Lehečka v prvním kole po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo.
Menšík bez větších problémů získal první set. Ve druhém si za stavu 5:4 při soupeřově podání vypracoval dva mečboly, ale ani jeden nevyužil. Další dva neproměnil v tie-breaku, který nakonec po celkově pátém mečbolu vyhrál 9:7.
Ve druhém kole Menšík, který minulý týden v Dauhá prošel přes světovou dvojku Itala Jannika Sinnera do semifinále, nastoupí proti Alexei Popyrinovi. S australským tenistou ve dvou dosavadních zápasech neztratil ani set.
Lehečka měl původně nastoupit proti Arthuru Filsovi, který ho minulý týden na cestě do finále v Dauhá porazil ve čtvrtfinále. Francouz se ale na poslední chvíli z Dubaje odhlásil a Nardi dostal šanci jako náhradník.
První set rozhodla Lehečkova ztráta servisu za stavu 2:2. Ve druhém naopak čtyřiadvacetiletý Čech vyrovnal díky brejku na 6:4. Ve třetí sadě už měl Lehečka navrch a 109. hráče světa nakonec porazil po více než dvou hodinách.
Také ve druhém kole bude mít Lehečka, kterému v žebříčku patří 24. příčka, soupeře z druhé stovky pořadí ATP. Čtyřiatřicetiletý Carreňo, jenž v prvním kole vyřadil Denise Shapovalova z Kanady, je na 129. pozici.
Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch,dotace 3,311.005 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (9-ČR) - Hurkacz (Pol.) 6:4, 7:6 (9:7), Rubljov (5-Rus.) - Royer (Fr.) 6:3, 6:4, Humbert (Fr.) - Tsitsipas (Řec.) 6:4, 7:5, Popyrin (Austr.) - Majchrzak (Pol.) 3:6, 6:3, 7:5, Lehečka (8-ČR) - Nardi (It.) 4:6, 6:4, 6:2, Chačanov (7-Rus.) - Ševčenko (Kaz.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, Rinderknech (Fr.) - Marozsán (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4, Griekspoor (Niz.) - Virtanen (Fin.) 6:3, 6:4.
