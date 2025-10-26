Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem

V Paříži měl Menšík v pondělí nastoupit proti Franciscu Cerúndolovi z Argentiny, ale z vrcholné halové akce se nakonec odhlásil. V minulém týdnu nedohrál kvůli zranění nohy turnaj v Basileji, kde odstoupil před zápasem druhého kola.
"Tohle je konec. Byla to v mnoha ohledech fantastická sezona, i když neskončila tak, jak jsem doufal - odstoupením z Basileje a Paříže," uvedl Menšík. "Měl jsem letos několik skvělých týdnů, na které jsem fakt hrdý," doplnil aktuálně 19. hráč světového žebříčku a česká dvojka za Jiřím Lehečkou (17.).
V průběhu roku byl podle rankingu i nejlepším českým hráčem, vrcholem byl pro něj senzační triumf na březnovém Masters v Miami. Sezonu zakončil s bilancí 31 výher a 20 porážek, na grandslamech bylo jeho maximem třetí kolo na Australian Open a ve Wimbledonu.
Chce se teď dobře připravit na listopadový finálový turnaj Davisova poháru, pro který je v nominaci s Lehečkou, Tomášem Macháčem, Adamem Pavláskem a Vítem Kopřivou. V boloňském čtvrtfinále Češi narazí 20. listopadu na Španělsko.
"Teď už je to jenom o tom připravit se na Davis Cup, je čas nabít baterky… a vrátit se v nové sezoně silnější," konstatoval Menšík a poděkoval fanouškům, svému týmu, rodině a sponzorům za podporu.