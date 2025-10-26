Tenis

Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Tenista Jakub Menšík se odhlásil z pařížského Masters, které ve francouzské metropoli začne v pondělí. Z prohlášení dvacetiletého hráče na instagramu vyplývá, že zároveň ukončil turnajovou sezonu a v tomto roce počítá už jen se startem v Davisově poháru.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

V Paříži měl Menšík v pondělí nastoupit proti Franciscu Cerúndolovi z Argentiny, ale z vrcholné halové akce se nakonec odhlásil. V minulém týdnu nedohrál kvůli zranění nohy turnaj v Basileji, kde odstoupil před zápasem druhého kola.

"Tohle je konec. Byla to v mnoha ohledech fantastická sezona, i když neskončila tak, jak jsem doufal - odstoupením z Basileje a Paříže," uvedl Menšík. "Měl jsem letos několik skvělých týdnů, na které jsem fakt hrdý," doplnil aktuálně 19. hráč světového žebříčku a česká dvojka za Jiřím Lehečkou (17.).

V průběhu roku byl podle rankingu i nejlepším českým hráčem, vrcholem byl pro něj senzační triumf na březnovém Masters v Miami. Sezonu zakončil s bilancí 31 výher a 20 porážek, na grandslamech bylo jeho maximem třetí kolo na Australian Open a ve Wimbledonu.

Chce se teď dobře připravit na listopadový finálový turnaj Davisova poháru, pro který je v nominaci s Lehečkou, Tomášem Macháčem, Adamem Pavláskem a Vítem Kopřivou. V boloňském čtvrtfinále Češi narazí 20. listopadu na Španělsko.

"Teď už je to jenom o tom připravit se na Davis Cup, je čas nabít baterky… a vrátit se v nové sezoně silnější," konstatoval Menšík a poděkoval fanouškům, svému týmu, rodině a sponzorům za podporu.

 
Mohlo by vás zajímat

Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Svět oceňuje gesto Noskové, Češka dojala šampionku. Mluví se o tristní statistice

Svět oceňuje gesto Noskové, Češka dojala šampionku. Mluví se o tristní statistice

Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře
Tenis sport Obsah Jakub Menšík

Právě se děje

před 11 minutami

Lyon otočil zápas se Štrasburkem a zvítězil 2:1, Karabec a Šulc hráli 77 minut

Fotbalisté Lyonu v 9. kole francouzské ligy otočili duel se Štrasburkem a zvítězili 2:1. Čeští reprezentanti Adam Karabec s Pavlem Šulcem odehráli shodně 77 minut a už nebyli na hřišti, když v…
Přečíst zprávu
před 41 minutami

V autě v Orlové byli nalezeni dva mrtví lidé, zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí…
Přečíst zprávu
před 41 minutami
Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest
Motorismus

Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest

.Velkou cenu Mexika formule 1 vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu a dostal se do čela šampionátu. Druhý byl Charles Leclerc, třetí Max Verstappen.
před 1 hodinou
Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem
Tenis

Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem

Tenista Jakub Menšík se odhlásil z pařížského Masters, které ve francouzské metropoli začne v pondělí.
před 1 hodinou

Vilniuské letiště bylo potřetí za tři dny uzavřeno, zřejmě znovu kvůli balonům

Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům - pravděpodobně balonům - v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Prezidentem Pobřeží Slonoviny zřejmě zůstane Alassane Ouattara

Prezidentem Pobřeží Slonoviny zřejmě i v příštích pěti letech zůstane Alassane Ouattara, který stojí v čele této třicetimilionové západoafrické země od roku 2011. Agentura Reuters dnes totiž…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem
Česká liga

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Plzeň vyhrála i třetí soutěžní duel pod trenérem Hyským a vrátila se na čtvrté místo ligy.
Další zprávy