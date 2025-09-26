Menšík zabral v pravý čas, v Pekingu kráčí dál i Bouzková

Menšík, devatenáctý hráč světového rankingu, v prvním setu nabral ztrátu 0:2, pěti body za sebou však skóre otočil. Vedení sice neudržel, ale nakonec uspěl po brejku za stavu 6:5.
Ve druhé sadě promarnil český tenista náskok 4:1, opět však zabral a brejkem na 6:4 při druhém mečbolu zápas ukončil.
Jeho dalším soupeřem bude Francouz Arthur Cazaux (80.).
Bouzková zatím na turnaji neztratila set a proti Linetteové ji ve druhé sadě nerozhodilo ani promarněné vedení 4:1. O postup do osmifinále si sedmadvacetiletá Češka zahraje s Veronikou Kuděrmětovovou. S Ruskou má zatím bilanci tří výher a čtyř porážek.
Po Bouzkové se dnes v Pekingu představí ještě další dvě české tenistky. Loňská finalistka Karolína Muchová ve druhém kole nastoupí proti Soraně Cirsteaové, Barboru Krejčíkovou čeká Jekatěrina Alexandrovová.
Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,016.050 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Menšík (7-ČR) - Kecmanovič (Srb.) 7:5, 6:4, Cobolli (It.) - Rubljov (6-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Gauffová (2-USA) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:0, Fernandezová (25-Kan.) - Sakkariová (Řec.) 6:2, 6:0, Keninová (27-USA) - P. Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 6:2, Bouzková (ČR) - Linetteová (33-Pol.) 7:5, 7:5.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.