Menšík naštval soupeře, mluví se o mezeře v pravidlech. Podle Španělů dělal, že umírá

Duel druhého kola prestižního podniku v kalifornském Indian Wells mezi Jakubem Menšíkem a Alejandrem Davidovichem Fokinou přinesl kontroverzní momenty. Český tenista během druhé sady viditelně trpěl a jeho soupeři, stejně jako především španělským fanouškům, se vůbec nelíbilo, že nedostal trest za zdržování hry. Čech totiž nečekaně ožil a zápas zdramatizoval.
Menšík ve dvaceti letech atakuje elitní světovou desítku, přesto se najdou soupeři, proti kterým marně hledá cestu k vítězství. Aktuálně jde zejména o dva konkrétní hráče.
S Australanem Alexem de Minaurem má mladý Čech tristní bilanci 0:5 na zápasy.
A podobně zlé už je to i v soubojích se Španělem Davidovichem Fokinou.
Menšík o šest let staršího soka porazil v prvním vzájemném utkání v roce 2024 v Dauhá. Od té doby ale neví, jak na něj.
Na loňském Australian Open s ním prožil traumatickou porážku, vedl totiž 2:0 na sety a měl dokonce mečboly.
Nyní v Indian Wells s neoblíbeným soupeřem prohrál už popáté za sebou.
„Dva nejtěžší soupeři Jakuba Menšíka na okruhu jsou De Minaur a Davidovich Fokina. Oba jsou explozivní, velmi rychlí, skvěle se pohybují po kurtu, dobře returnují, nutí Menšíka hrát forhendy z nepohodlných pozic a dlouhodobě udržet vysokou úroveň hry od základní čáry,“ uvedl tenisový analytik Vansh Vermani.
Fokina, 19. hráč světového žebříčku, tentokrát přehrál Menšíka po setech 6:2, 4:6, 6:2. Dlouho se ale zdálo, že půjde o mnohem kratší duel.
Českého tenistu totiž výrazně limitovala zdravotní indispozice, necítil se vůbec dobře a už za stavu 2:5 v první sadě se nechal ošetřovat.
Po skončení prvního setu odešel do útrob stadionu, kde strávil více než pět minut.
Ve druhé sadě dlouho jen dotahoval, a když si ztratil servis za stavu 3:4, zdálo se být rozhodnuto. Menšík se jen ploužil po kurtu, kvůli nevolnosti se předkláněl a Španělovi se nelíbilo, že musí dlouho čekat, než se připraví na hru.
Možná i proto ztratil koncentraci a nechal Menšíka vyrovnat.
Rodák z Prostějova jako by poté vstal z mrtvých. Vyhrál také následující dvě hry a tím i celý set, což Španěl nesl značně nelibě a dotazoval se rozhodčího, proč zdržujícímu soupeři během předchozího průběhu neudělil žádné varování.
Ve třetí sadě šel ale rychle do náskoku a Menšíkovi se zdravotní problémy zase rychle vrátily. V rozhodujícím dějství uhrál jen dva gamy.
Na Menšíka i umpirového rozhodčího se přesto snesla vlna kritika především z řad španělských fanoušků.
„To je to nejšílenější, co jsem kdy viděl. Davidovich čeká připravený na podání, čas už dávno vypršel, a Menšík se tam prochází dokola. Rozhodčímu je to úplně jedno,“ napsal na síti X jeden z nich.
„Jedna celá minuta. Celou minutu tam Menšík dělal, že umírá, zatímco Davidovich čekal na podání. Od sudího nepřišlo ani jedno varování. Čech vzápětí běhal jako nikdy předtím a vyhrál set,“ kroutil hlavou další.
Na možnou mezeru v pravidlech po utkání upozornil i novinář James Hansen z magazínu The Athletic.
„Alejandro Davidovich Fokina se naprosto oprávněně rozčiloval nad tím, kolik času dává rozhodčí Jakubu Menšíkovi mezi výměnami. Málo zmiňovaným důsledkem této tolerance vůči indisponovaným hráčům je to, že je to může motivovat pokračovat ve hře i ve chvíli, kdy to není rozumné,“ vysvětlil.
Menšík sice poprvé v kariéře došel na „tisícovce“ v Indian Wells do třetího kola, na osmifinále ale nedosáhl. Teď ho čeká příprava na náročnou obhajobu loňského senzačního titulu ve druhé části amerického Sunshine Double v Miami.
