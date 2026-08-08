Menšík napodobil Lehečku. V Montrealu prošel poprvé do osmifinále

Jakub Menšík porazil v Montrealu Francouze Térence Atmaneho 7:5, 6:4 a poprvé na turnaji Canadian Open postoupil do osmifinále.
Jakub Menšík napodobil na turnaji Masters v Montrealu Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. Třináctý nasazený Čech ve třetím kole porazil Francouze Térence Atmaneho 7:5, 6:4 a na Canadian Open se mezi nejlepších šestnáct dostal poprvé v kariéře.
Dvacetiletý Menšík se v utkání s 46. hráčem světového žebříčku mohl spolehnout především na vlastní podání. Za celý zápas nenabídl soupeři jediný brejk, jedinou brejkbolovou příležitost Atmaneho odvrátil.
Sám měl možností výrazně více. Proti Francouzovi, který zaznamenal jedenáct es, si vypracoval deset brejkbolů, využil však pouze dva. Oba přišly v rozhodujících chvílích v závěru setů.
V první sadě Menšík prolomil soupeřovo podání za stavu 5:5 a následně set při vlastním servisu uzavřel.
Stejný scénář zopakoval i ve druhé sadě, tentokrát za stavu 4:4. Poté už při svém podání zápas ukončil. V prvním setu využil jediný setbol, ve druhém po hodině a 41 minutách proměnil hned první mečbol.
Do osmifinále turnaje kategorie Masters postoupil Menšík pošesté v kariéře. O premiérový postup mezi nejlepší osmičku v Montrealu se utká s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem.
Deblová světová jednička Kateřina Siniaková po zranění ramena z dvouhry a skreči zápasu s Kamillou Rachimovovou se vrátila do turnaje v Torontu ve čtyřhře a s Číňankou Čang Šuaj hladce zvládly 1. kolo.
Nejvýše nasazený pár zvítězil 6:2, 6:2 nad rusko-rumunskou dvojicí Mirra Andrejevová, Sorana Cirsteaová.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 9,415.724 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Menšík (13-ČR) - Atmane (Fr.) 7:5, 6:4.
Tenisový turnaj žen v Torontu (tvrdý povrch, dotace 7,433.076 dolarů):
Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Andrejevová, Cirsteaová (Rus./Rum.) 6:2, 6:2.
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