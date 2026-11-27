Menšík - Musetti 0:1. Třetí setbol Ital proměnil, Menšík ztrácí první set
Sledujte online přenos z utkání semifinále Davis Cupu v italské Boloni mezi Jakubem Menšíkem a Lorenzem Musettim z Itálie.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
„Čekáme na Babišovy právníky.“ Klempíř ztratil v zásadním tématu úplně vliv
Přestože měl ministr kultury Oto Klempíř – aspoň podle avizovaného programu semináře k financování médií veřejné služby – ve čtvrtek konečně přijít s návrhem vlády, opět se tak nestalo. Potvrdil tak zákulisní informace, že na vznik zákona o ČT a ČRo ztratil vliv a že debatu o budoucnosti médií veřejné služby fakticky jen předstírá.
Tečka: Ke komu se Babiš „skrblík“ otočil zády. A komu naopak rozdával dárky
Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Zelenskyj děkuje Trumpově manželce: Z Ruska se vrátilo devět dětí
Na Ukrajinu se z Ruska a z Ruskem okupovaných území vrátilo devět dětí, oznámili v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ombudsman Dmytro Lubinec. Oba poděkovali manželce prezidenta Spojených států Melanii Trumpové za pomoc a zprostředkování.
Špatná zpráva pro Ukrajinu. V Německu nastal „znepokojivý“ obrat, zaskočil i vládu
Mezi Němci výrazně klesá podpora vojenské pomoci Ukrajině. Proti dodávkám zbraní se nyní vyslovuje většina obyvatel – a to přesto, že Rusko nadále považují za vojenskou hrozbu. Ukazuje to nový průzkum agentury Forsa, jehož výsledky tento týden zveřejnila Nadace Körber.