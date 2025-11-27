Tenis

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

před 55 minutami
Tenista Jakub Menšík si definitivně zajistil účast na Turnaji mistrů do 20 let. Prestižní akci v Džiddě, která se uskuteční od 17. do 21. prosince, odehraje podruhé. Z turnaje se naopak odhlásil kvůli zranění loňský šampion Brazilec Joao Fonseca. Organizátoři o tom informovali na svém webu.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

Dvacetiletý Menšík, který v březnu triumfoval na turnaji Masters v Miami, by měl plnit roli nejvýše nasazeného hráče. Ve světovém žebříčku patří dvacetiletému rodákovi z Prostějova 19. místo.

"Jsem moc šťastný a nadšený, že jsem se podruhé kvalifikoval na Next Gen ATP Finals. Celý rok byl skvělý. Získal jsem svůj první titul na okruhu ATP v Miami. Byla to velká jízda a ukončit sezonu ve světové dvacítce, je pro mě výjimečné. Jsem nadšený a těším se, až se v prosinci v Džiddě uvidíme," uvedl Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se pokusí na Turnaji mistrů do 20 let vylepšit loňské výsledky, tehdy skončil v základní skupině. Nevyhrál ani jeden zápas, vedle pozdějšího šampiona Fonsecy nestačil ani na Francouze Arthura Filse a Američana Learnera Tiena. Také Tien má již účast v letošním ročníku jistou.

 
