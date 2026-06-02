Menšík - Fonseca. Pařížský trhák je tady, mladí rivalové jdou do boje o životní úspěch
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsecou z Brazílie.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých
Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.
Letěli vstříc svobodě. Češi vyslali do kazašské stepi další vzácné koně
Další návrat do divočiny. Čtyři hřebci koně Převalského o víkendu opustili Českou republiku a zamířili do kazašské stepi, odkud jejich předci kdysi vymizeli. Zoo Praha tak pokračuje v jednom ze svých nejvýznamnějších záchranných projektů.
Siniaková je v deblovém semifinále a dál útočí na čtvrtý titul z Paříže
Kateřina Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté.
Kniha, ve které Giuffreová odhaluje zneužívání Epsteinem, vyšla v češtině
V českém překladu vyšla v těchto dnech kniha Holka, které se nikdo nezastal, ve které Virginia Giuffreová popisuje zneužívání sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Posmrtně vydanou publikaci Giuffreové pomohla napsat americká spisovatelka a novinářka Amy Wallaceová. Kniha s názvem Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice vyšla v USA na podzim loňského roku.
Novým předsedou Valného shromáždění OSN bude Khalílúr Rahmán z Bangladéše
Novým předsedou Valného shromáždění OSN byl v úterý zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalílúr Rahmán, který v tajném hlasování členských států získal 99 hlasů, píše agentura AFP. Jeho protikandidát, kyperský diplomat Andreas Kakuris, obdržel 91 hlasů. Rahmán bude předsedat 81. Valnému shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.