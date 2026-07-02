Přeskočit na obsah
Benative
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

Menšík - Dimitrov. Po epické bitvě se Samuelem čeká Menšíka bulharský veterán

Sport

Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Wimbledonu mezi Jakubem Menšíkem a Grigorem Dimitrovem z Bulharska.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
A blaze after Israel's Fire and Rescue Service said that an industrial building and a fuel tanker at Israel's Oil Refineries were hit by debris from an intercepted Iranian missile, in Haifa
A blaze after Israel's Fire and Rescue Service said that an industrial building and a fuel tanker at Israel's Oil Refineries were hit by debris from an intercepted Iranian missile, in Haifa
A blaze after Israel's Fire and Rescue Service said that an industrial building and a fuel tanker at Israel's Oil Refineries were hit by debris from an intercepted Iranian missile, in Haifa

Íránské rakety zabolely víc, než USA přiznaly. Může to vést ke „generační změně“

Íránu se během letošní války podařilo Spojeným státům způsobit větší škody, než Pentagon dosud přiznal, zjistili američtí novináři. Zásahy raket a dronů poškodily nejméně dvacet amerických základen a dalších objektů. Poukázaly tak na slabiny americké vojenské přítomnosti na Blízkém východě. USA nyní může čekat zásadní přehodnocení strategie i rozmístění svých sil v regionu.

Miedzyzdroje,,Poland,-,01.05.2024:,Mi?dzyzdroje,Is,A,Popular,Seaside,Resort
Miedzyzdroje,,Poland,-,01.05.2024:,Mi?dzyzdroje,Is,A,Popular,Seaside,Resort
Miedzyzdroje,,Poland,-,01.05.2024:,Mi?dzyzdroje,Is,A,Popular,Seaside,Resort

Lidský řetěz pátral v moři po dvou pohřešovaných dívkách. Našly se

Návštěvníci oblíbené pláže Hietaniemi v Helsinkách tento týden vytvořili lidský řetěz a šli do moře hledat dvě pohřešované, asi desetileté dívky. Na svém webu to uvedla finská veřejnoprávní vysílací společnost Yle, která zveřejnila i záběry z pátrací akce. Obě pohřešovaná děvčata se našla a jsou v pořádku.

Reklama
Russia Daily Life
Russia Daily Life
Russia Daily Life

ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté

Ukrajinský dron ve čtvrtek v Brjanské oblasti na západě Ruska zasáhl autobus s běloruskými turisty a zranil dva řidiče. Ukrajina zprávu podle agentury Reuters zatím nekomentovala, v minulosti ale opakovaně popřela, že by útočila na civilisty. Za poslední dobu je to již několikátý případ, kdy ruské úřady informovaly o tom, že ukrajinské síly zasáhly v Rusku běloruský autobus.

Reklama
Reklama
Reklama