Menšík - Dimitrov. Po epické bitvě se Samuelem čeká Menšíka bulharský veterán
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Wimbledonu mezi Jakubem Menšíkem a Grigorem Dimitrovem z Bulharska.
ŽIVĚ Írán varoval USA před zásahy v Hormuzském průlivu, pohrozil rychlou reakcí
Írán ve čtvrtek varoval Spojené státy, aby nezasahovaly v Hormuzském průlivu, a pohrozil rychlou a rozhodující reakcí, píše agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Teherán zároveň podotkl, že přítomnost amerických vzdušných sil v oblasti ohrožuje bezpečnost v regionu.
Íránské rakety zabolely víc, než USA přiznaly. Může to vést ke „generační změně“
Íránu se během letošní války podařilo Spojeným státům způsobit větší škody, než Pentagon dosud přiznal, zjistili američtí novináři. Zásahy raket a dronů poškodily nejméně dvacet amerických základen a dalších objektů. Poukázaly tak na slabiny americké vojenské přítomnosti na Blízkém východě. USA nyní může čekat zásadní přehodnocení strategie i rozmístění svých sil v regionu.
Je to čím dál těžší, přiznala Plíšková po direktu od Polky. Promluvila i o konci kariéry
Doufala, že si areál, který jí přinesl v minulosti největší grandslamový úspěch kariéry, užije mnohem víc. Nakonec se Karolína Plíšková rozloučila s Wimbledonem v druhém kole, když na cetrálním kurtu nestačila na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou.
Lidský řetěz pátral v moři po dvou pohřešovaných dívkách. Našly se
Návštěvníci oblíbené pláže Hietaniemi v Helsinkách tento týden vytvořili lidský řetěz a šli do moře hledat dvě pohřešované, asi desetileté dívky. Na svém webu to uvedla finská veřejnoprávní vysílací společnost Yle, která zveřejnila i záběry z pátrací akce. Obě pohřešovaná děvčata se našla a jsou v pořádku.
ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté
Ukrajinský dron ve čtvrtek v Brjanské oblasti na západě Ruska zasáhl autobus s běloruskými turisty a zranil dva řidiče. Ukrajina zprávu podle agentury Reuters zatím nekomentovala, v minulosti ale opakovaně popřela, že by útočila na civilisty. Za poslední dobu je to již několikátý případ, kdy ruské úřady informovaly o tom, že ukrajinské síly zasáhly v Rusku běloruský autobus.