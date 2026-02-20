Menšík Alcaraze nevyzve, v Dauhá skončil v semifinále. Kopřiva se v Brazílii utká o finále

Tenista Jakub Menšík v semifinále v Dauhá na výhru nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem nenavázal a s Arthurem Filsem prohrál 4:6 a 6:7. Toho ve finále čeká Carlos Alcaraz. Vít Kopřiva ve čtvrtfinále v Riu de Janeiro porazil dvakrát 6:4 Argentince J. M. Cerúndola a podruhé v kariéře postoupil do semifinále.
Kopřiva si o první finálovou účast si zahraje buď s dalším Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym, nebo Jaimem Fariou z Portugalska.
Jednadvacetiletý Fils, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, ve finále nastoupí proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, který po boji porazil 7:6 a 6:4 obhájce titulu Andreje Rjublova z Ruska.
Menšík v úvodní sadě přišel za stavu 1:1 o podání a ztrátu už nesmazal. Rovněž ve druhém setu jako první ztratil servis, ale dokázal vybojovat tie-break. V něm však rychle prohrával 1:5 a na obrat už sílu nenašel.
Dvacetiletý Menšík promarnil šanci zahrát si čtvrté finále v kariéře a zaútočit na třetí titul. Náplastí pro něj může být posun ve světovém žebříčku, ve kterém si třináctou příčkou vylepší maximum.
Alcaraz se na postup nadřel. V prvním setu promarnil náskok 5:3, ale poté uspěl 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vedl vítěz sedmi grandslamů 3:0, ale Rubljov srovnal a poté při soupeřově servisu za stavu 3:5 odvrátil tři mečboly.
Další dva mečboly dvaadvacetiletý Alcaraz nevyužil v následující hře při podání Rjublova, ale při šestém už utkání uzavřel. Ukončil tak ruskou nadvládu na turnaji, který před Rjublovem vyhráli Karen Chačanov (2024) a Daniil Medveděv (2023).
Kopřiva do prvního setu vstoupil brejkem a výhodu udržel až do konce. Také ve druhé sadě osmadvacetiletý Čech sebral hned v úvodu Cerúndolovi servis a bez problémů dovedl zápas k postupu.
V semifinále se Kopřiva, který minulý týden ve čtvrtfinále v Buenos Aires prohrál s Cerúndolovým starším bratrem Franciscem, představí mezi elitou podruhé. Dosud do něj postoupil pouze v roce 2021 v Gstaadu.
Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Fils (Fr.) - Menšík (6-ČR) 6:4, 7:6 (7:4),
Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro (antuka, dotace 2,469.450 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Kopřiva (ČR) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:4.
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚ14. den ZOH: Šance jediné české závodnice v short tracku zhatil bolestivý pád
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Tvrdá rána pro Ajax, brankář Jaroš si vážně zranil koleno
Brankáři Ajaxu Amsterodam Vítězslavu Jarošovi předčasně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru české fotbalové reprezentace si na dnešním tréninku vážně poranil koleno a bude muset na operaci. Nizozemský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.
McDavid po dalším dramatu: S Čechy nám bylo hůře. Rozhodla "nejlepší střela světa"
Ve skupině krasojízda se skóre 20:3, v play off olympijského turnaje pořádná šichta se dvěma obraty. Hvězdní kanadští hokejisté měli v Miláně znovu namále, ale i semifinále s Finy se jim povedlo otočit. Zvládli to i bez zraněného lídra Sidneyho Crosbyho, jehož roli kapitána převzal Connor McDavid.