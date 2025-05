Povstává z pekla, píší o české šampionce. Přesto to chci zkusit, říká Krejčíková

Po šesti měsících konečně nastoupila na kurt k soutěžnímu zápasu. Na oblíbeném místě, kde před čtyřmi lety zahájila památnou jízdu směrem ke sportovní nesmrtelnosti. Česká tenistka Barbora Krejčíková se ve francouzském Štrasburku svěřila s tím, co si vytrpěla během dlouhé léčby zraněných zad.

Očekávaný comeback má za sebou. V prvním kole štrasburského podniku nestačila poprvé v kariéře na Polku Magdu Linetteovou, podlehla 3:6, 3:6, výsledek byl ale v tomto případě podružný.

Krejčíková si totiž momentálně klade jediný cíl: zůstat bez bolesti a znovu se zařadit do tenisového kolotoče.

"Jsem šťastná, že jsem zpátky. Cítím se dobře. Všechno, co se stalo za poslední rok, bylo velmi těžké. Pořád nahoru a zase dolů," vypověděla dvojnásobná grandslamová šampionka v rozhovoru pro WTA.

"S čím budu spokojená? Když dokončím tenhle týden bez bolesti v zádech," reagovala Češka, která si ve Štrasburku zahrála i čtyřhru společně s krajankou Lindou Noskovou, i tu ale ukončila hned v prvním kole.

Problémy se spodní částí zad a zánět kolem páteře se u Krejčíkové objevily poprvé před rokem.

Od té doby prožívala vysilující martyrium. Šlo o pomalý proces, navíc místo postupného zlepšení docházelo k pravému opaku. "První dva tři měsíce jsem měla velké bolesti. Každodenně, i v běžném životě," popsala devětadvacetiletá hráčka.

I proto před rokem prohrála všechny čtyři své zápasy na antuce: ve Stuttgartu, Madridu, Štrasburku i na Roland Garros.

Potom přišla senzace, o které si Krejčíková nedovolila ani snít, i vzhledem k nejistému zdravotnímu stavu. Češka v Londýně slavně opanovala Wimbledon.

Fenomenální triumf si ale následně vybral svou daň.

"A pak bylo hůř," hlesla Krejčíková. Během podzimního turné už tenistka z Ivančic tušila, že je zle. Bolest se stupňovala a tak musela vzdát účast na několika turnajích. Přesto dokázala nakonec dobýt semifinále na Turnaji mistryň.

"Po něm jsem věděla, že musím zastavit a vyřešit problém. A to je něco, o co jsem se snažila posledních šest měsíců," prohlásila. Španělský tenisový magazín Punto de Break napsal příznačně do titulku: "Krejčíková povstává z pekla."

Ve zmíněném období ji dusil stres z neznámého. Zranitelnost působila frustraci.

"Bylo to záludné. Myslela jsem si, že to půjde rychleji. Jen jsem čekala, až se to zklidní a budu se cítit líp. Nechtěla jsem hrát, dokud nebudu kompletně bez bolesti," vysvětlila.

Na začátku března jí doktoři povolili návrat k lehkému tréninku. Když začínala být připravená na tvrdší tréninkové jednotky, skolila ji viróza.

"Těžké, už jsem se cítila dobře, ale návrat jsem musela odložit. Takže jsem začala hrát naplno až před dvěma týdny. Přesto to chci zkusit. Chci hrát v Paříži," dodala.

Před čtyřmi lety to právě ve Štrasburku celé začalo. Krejčíková tehdy turnaj ovládla a odjela na Roland Garros. Ani tam českou hráčku nikdo nedokázal zastavit. Z pozice nenasazené hráčky vyhrála svůj první singlový grandslam a po boku Kateřiny Siniakové navíc triumfovala i v deblu.

V posledních třech ročnících ovšem Krejčíková nedokázala na French Open ani jednou přejít přes první kolo. Do grandslamu, který začíná v Paříži už v neděli, půjde s jediným odehraným zápasem v sezoně.