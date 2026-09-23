„Měla jsem si říct o pomoc dřív.“ Česká vítězka grandslamu popsala odchod z tenisu

Vyhrála juniorské French Open, úspěšně se probíjela dospělým tenisem, ale pak přišel zvrat. Lucie Havlíčková na více než rok opustila kurty a vrhla se na úplně jiné povolání. Teď se poté, co se již vrátila na profesionální okruh, rozpovídala podrobněji o tom, co ji vedlo k tomu seknout s tenisem.
Je jí teprve 21 let a už stihla ovládnout grandslam, zachraňovat v baráži český reprezentační tým, i seknout s tenisem a zase se vrátit.
V pořadu KANÁR+, který má na stanici Canal+ Sport premiéru ve středu od 20:30, se rozpovídala o tom, proč se vůbec rozhodla kariéru přerušit.
„Zpočátku šlo všechno dobře. Během roku jsem se žebříčkem dostala na kvalifikace grandslamů. Kolem 200. místa se to ale zaseklo a zjistila jsem, že dál už to taková legrace nebude,“ vzpomíná Havlíčková.
Navíc ji poté zabrzdilo i vlastní zdraví. „Po US Open 2023 jsem měla zraněné zápěstí a trvalo to vyléčit až někdy do ledna či února příštího roku. Bylo to hrozné, když už jsem mohla začít hrát, dostala jsem zánět dutin a musela jsem brát antibiotika. Pak jsem hrála první turnaj a prohrála jsem s asi 900. hráčkou světa,“ líčí hráčka pražské Sparty.
Tehdy ji trénoval Lukáš Dlouhý, jeden ze současných koučů wimbledonské šampionky Lindy Noskové, a i on do poslední chvíle věřil, že se mladý český talent dá brzy dohromady a přes všechny obtíže bude pokračovat v kariéře.
„Měla jsem si najít pomoc psychologa už od roku 2023, kdy jsem vyhrála French Open. Všichni, kdo se mnou v Paříži tehdy byli, mi potvrdili, že jsem vůbec nebyla v pohodě. Od té doby se to se mnou táhlo. Pak už jsem doma brečela s tím, že nikam cestovat už nechci,“ přiznala.
Poslední zápas odehrála v květnu 2024. „Byli jsme na turnaji ve slovinském Otočci, kde jsem prohrála v druhém kole. Když jsem slezla z kurtu, tak jsem řekla: ‚Víte co, já končím s tenisem.‘ A vážně jsem už na další turnaj nejela,“ popsala Havlíčková.
Nejprve si myslela, že si dá jen pauzu, ale pak začala pracovat. Nejprve dělala asistentku svému tatínkovi, výživovému poradci Petru Havlíčkovi, poté byla baristkou v kavárenském řetězci. A novou profesi si pochvalovala.
„Někteří zákazníci byli na ostatní nepříjemní a kolegové to řešili, zatímco já byla v pohodě. Říkala jsem jim, že to nic není, že mně lidi po prohraném zápase na sítích vyhrožují, že mě zabijou nebo mi vystřílí rodinu, tohle nic není,“ vtipkovala.
Pak se ale blížil termín, dokdy se měla rozhodnout, jestli s tenisem praští definitivně, šla si zkusit zahrát, a protože neodehrála vůbec špatný trénink, rozhodla se vrátit.
Nyní má Havlíčková opět ranking (182.) na to, aby se účastnila grandslamových kvalifikací. Nechce na sebe ale nijak zvlášť tlačit s vysokými cíli.
„Když budu za rok touhle dobou někde kolem stovky žebříčku, budu spokojená,“ dodala.
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