Medveděv v New Yorku opět šíří zkázu. Zoufalý Američan mu ukázal prostředníček

Před rokem to byl jeho turnaj. Daniil Medveděv v New Yorku zanechal nesmazatelnou stopu, došel až do finále, tam dostal do pěti setů Rafaela Nadala a dokonale splnil roli prvotřídního tenisového záporáka. Hlásil tehdy, že je jen otázkou času, kdy získá svůj první grandslamový titul. Teď cítí velkou šanci.

Americké fanoušky loni štval natolik, že na něj během turnaje několikrát bučeli. On je o to víc provokoval a atmosféra na newyorských dvorcích by se dala krájet. Nakonec ale přišel zasloužený aplaus. Po fantastickém finále proti Nadalovi diváci dokonce skandovali jeho jméno a nevšední příběh obletěl svět.

Ruský tenista září ve Flushing Meadows i letos, bez přítomnosti diváků, kteří ho loni svou hromadnou negací motivovali k nejlepším výkonům kariéry.

Medveděv je znovu ve čtvrtfinále a jeho výkony začínají nahánět strach.

Naposledy sílu čtyřiadvacetiletého moskevského rodáka pocítil sebevědomý domácí kouzelník Frances Tiafoe, který před samotným duelem neuváženě a naivně hlásil: "Můžu tady porazit každého."

Pak ale vydržel na kurtu slabých 98 minut. Uhrál jen pět her, od Medveděva schytal debakl 4:6, 1:6, 0:6 a po jedné z absurdních výměn v zoufalství ukázal neortodoxně a nečitelně hrajícímu soupeři prostředníček.

Rus opět rozsévá utrpení. Podobně jako loni, kdy hned několik soupeřů i odborníků stručně charakterizovalo jeho hru právě v této rovině: Na dvorci vás Medveděv nechá trpět.

Znemožní vám hrát to, co byste chtěli. Dostane vás na kolena. Zanese vám bezmoc do hlavy i do celého těla. Zkrátka vám z hry zvané tenis udělá takové peklo, že budete chtít utéct z kurtu.

Přesně tak se letos v takřka hermeticky uzavřeném národním centru Billie Jean Kingové cítili už čtyři soupeři. Argentinec Delbonis v prvním kole uhrál sedm gemů, Australan O'Connell ve druhém devět, domácí J.J. Wolf osm her a Tiafoe, nejnadějnější a nejambicióznější z Američanů, pouze pět, jak už bylo psáno.

"Dnes večer jsem hrál neuvěřitelný tenis," pochválil se hubený ruský dlouhán a v tu chvíli s ním nešlo polemizovat. "Hraje ve stylu velké trojky," velebil ho oficiální web US Open.

Bude to právě on, kdo konečně přeruší dlouholetou nadvládu Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče? Na to je brzy. Nejprve se Medveděv bude muset vypořádat s o dva roky mladším krajanem Andrejem Rubljovem. V potenciálním semifinále by pak mohl hrát proti druhému z momentálně největších favoritů, Rakušanovi Dominicu Thiemovi.

"Zlepšuju se každým zápasem a doufám, že to bude pokračovat i nadále. Vím, že musím odehrát sedm zápasů a je těžké hrát lépe a lépe v každém z nich," přiznal Medveděv.

Jeho souboj s Rubljovem bude velmi sledovaný a to nejen v Rusku. Oba tenisté se dobře znají, Medveděv dokonce odhalil vzpomínky z dětství.

"Pamatuju, jak jsme hráli zápas, když nám bylo kolem jedenácti let. Byli jsme asi ti nejhorší junioři, co se týče přístupu. Brečeli jsme, házeli jsme raketami," zavzpomínal ruský tenista, který svého krajana porazil v obou dosavadních dospělých kláních. Zvítězil loni v Cincinnati i Petrohradu.

Rubljov moc dobře ví, co ho ve středu v New Yorku čeká.

"Daniilův styl je velmi, velmi neobvyklý. Nesmíte proti němu spěchat. Nutí vás hrát něco úplně jiného, než je váš styl. Nutí vás hrát pomaleji, delší výměny. Spousta hráčů v určité chvíli, třeba po hodině, začne panikařit, vzdávat to, moc riskovat. A ve výsledku pak dělají ještě víc chyb než předtím," zajímavě popsal Medveděvův specifický způsob boje.

Kdo bude favoritem, je nasnadě. Medveděv zatím v New Yorku vévodí statistikám. Má nejvíce vyhraných her na servisu, 94 procent. A také nejvíce vítězných gemů na returnu, úžasných 48 procent.