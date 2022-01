Cítím se mizerně fyzicky, hlesl Medveděv po nečekané prohře na ATP Cupu

Druhý tenista světového žebříčku Daniil Medveděv zahájil sezonu nečekanou porážkou. Na ATP Cupu v Sydney, kde s ruským týmem obhajuje trofej, prohrál po tříhodinové bitvě s Ugem Hubertem. Ruským hrdinou se tak stal Roman Safjullin, až 167. hráč žebříčku, jenž vítězství nad Francií vybojoval s Medveděvem ve čtyřhře.

Rusko v prvním zápase skupiny B dostal do vedení Safjullin, jenž zdolal Arthura Rinderknecha 2:1 na sety. Následně však strůjce loňského titulu Medveděv podlehl 35. hráči žebříčku Humbertovi 7:6, 5:7 a 6:7. Rozhodující bod získali Rusové v deblu po výhře dvakrát 6:4 nad Fabricem Martinem a Édouardem Rogerem-Vasselinem.

"Cítím se mizerně fyzicky, to je vše, co k tomu teď můžu říct," řekl vítěz posledního US Open Medveděv, jenž se dopustil 44 nevynucených chyb. Humbert si užíval největší výhru v kariéře. "Byl to skvělý zápas. Jsem šťastný," dodal poté, co ruského favorita i podruhé zdolal. V září 2020 to bylo na antuce v Hamburku.

Ve skupině C Američané přehráli 3:0 Kanadu, už po dvouhrách rozhodli Taylor Fritz s Johnem Isnerem. Do semifinále turnaje s dotací 10 milionů dolarů postoupí vítězové čtyř skupin. ATP Cup skončí příští neděli, týden nato začne úvodní grandslam sezony Australian Open.

Tenisový turnaj mužských týmů ATP Cup v Sydney:

Skupina B:

Rusko - Francie 2:1

Safjullin - Rinderknech 2:6, 7:5, 6:3, Medveděv - Humbert 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7), Medveděv, Safjullin - Martin, Roger-Vasselin 6:4, 6:4.

Itálie - Austrálie 1:0 po úvodní dvouhře

Sinner - Purcell 6:1, 6:3.

Skupina C:

USA - Kanada 3:0

Isner - Schnur 6:1, 6:3, Fritz - Auger-Aliassime 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, Fritz, Isner - Auger-Aliassime, Shapovalov 6:4, 6:4.

Británie - Německo 1:0 po úvodní dvouhře

Evans - Struff 6:1, 6:2.