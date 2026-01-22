Matrix na kurtu. Češce se smál i rozhodčí, chování Šwiatekové se setkává s odporem

Marie Bouzková ve druhém kole Australian Open na polskou superstar Igu Šwiatekovou nestačila, v jejich zápase se ale zrodil jeden z nejzvláštnějších momentů dosavadního průběhu turnaje. Česká tenistka ho vzala s úsměvem a vůbec neřešila poněkud zvláštní chování soupeřky. Za podobné projevy už byla Šwiateková v minulosti kritizovaná.
Kuriózní moment se odehrál za stavu 4:2 v prvním setu. Při jedné z výměn zahrála Šwiateková špatný volej, po kterém se míček snesl vysokým obloukem těsně za síť a tam se po dopadu díky rotaci stáčel zpět na stranu Polky.
Zvláštní situace zaskočila obě tenistky. Bouzková se k míčku nestačila dostat včas a začala se po něm natahovat na polovinu soupeřky, samozřejmě tak, aby se nedotkla sítě, což se nesmí.
Podivnější ale bylo chování Šwiatekové. Světová dvojka v tu chvíli vůbec neměla hrát, přesto se rozeběhla k síti a naznačila nápřah raketou. Obě hráčky se tak u sítě málem srazily. Češka nakonec na míč špičkou rakety dosáhla, ale opřela se přitom o síť. Bod tak patřil Šwiatekové.
„Tak teď už jsme vážně viděli všechno. Matrix na Australian Open,“ psal s rozesmátými emotikony oficiální účet turnaje na sociální síti X.
Zpomalené záběry obletěly svět, tenisový novinář Bastien Fachan je vtipně srovnal se slavnou scénou z „tenisového“ filmu Rivalové režiséra Lucy Guadagnina z roku 2024. „Život napodobuje umění,“ glosoval.
Bouzková se po incidentu musela smát a smíchu se neubránil ani rozhodčí na umpiru.
Někteří fanoušci na sociálních sítích ale posléze začali více rozebírat bizarní reakci Šwiatekové. Její start k síti by se totiž dal kvalifikovat jako snaha o úmyslné vyrušení soupeřky, tedy takzvanou „hindrance“. Polka s tím měla v minulosti problémy.
Lavina negativních komentářů reagujících na podobné chování se totiž vůči ní strhla už v roce 2022. Tehdy podobnou věc předvedla na několika turnajích za sebou.
Na síti se ocitla v nekomfortní pozici, její soupeřka měla naopak na raketě vítězný prohoz. Polka v poslední chvíli prudce zamávala rukama ve vzduchu, což si mnozí vysvětlovali jako zoufalou snahu vykolejit protivnici během klíčového úderu.
Proti neobvyklým pohybům polské tenistky se během US Open 2022 postavili třeba experti stanice Eurosport, John McEnroe a Barbara Schettová.
„Nevím nevím, ale nezdá se mi, že by to bylo legální. Připadá mi to trochu jako podpásovka,“ uvedl bývalý americký šampion. „Je to trochu na hraně. V podstatě jde o snahu vyrušit protivníka při hře,“ souhlasila Schettová.
„Igu mám strašně ráda, ale mávat rukama ve snaze rozptýlit soupeřku během úderu je zákeřné. A ona s tím stále pokračuje,“ uvedla tenisová novinářka Caitlin Thompsonová.
Šwiateková se tehdy omluvila. „Nemám to pod kontrolou, ale doufám, že už se mi to nikdy nestane. Pracujeme na tom. Je to stresová reakce na konkrétní dění. Je to neúmyslná reakce. Dělám to opravdu nevědomky,“ vysvětlovala.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.