Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Aleš Vávra Aleš Vávra
27. 8. 2025
Barbora Krejčíková udělala v New Yorku dojem. V prvním kole s přehledem vyřadila mladou senzaci Victorii Mbokovou, která měla být postrachem grandslamového US Open. Tím se naopak stává česká tenistka. Chystá se něco velkého?
Krejčíková představuje nebezpečí, na které nebude chtít nikdo narazit. Na tom se po prvním kole US Open shoduje takřka celý tenisový svět.

Šampionka Roland Garros a loňského Wimbledonu nadchla perfektním výkonem a osmnáctiletá Kanaďanka - šokující vítězka nedávné "tisícovky" v Montrealu - nebyla schopná pestrému, razantnímu a zároveň nesmírně chytrému tenisu čelit. Uhrála pouhých pět gamů.

Dominantní způsob, jakým Krejčíková kontrolovala zápas, vzbudil pozornost.

"V New Yorku si nějaký čas pobude. Tohle bylo impozantní vítězství nad jednou z nejžhavějších tenistek současnosti. Krejčíková řídila zápas od začátku do konce, mixovala slicy s těžkými údery a šampionku z Montrealu dokonale vyvedla z rytmu," napsala v reportáži asociace WTA.

Bývalá světová dvojka Krejčíková zářila na podání, po svém prvním servisu vyhrála 81 procent výměn. Soupeřku pustila jen ke dvěma brejkbolům, oba ale odvrátila.

"Tenis jako z učebnice od Barbory Krejčíkové," uvedli organizátoři US Open jednu z výměn na sociálních sítích.

Po posledním míčku celého zápasu zase okamžitě reagovali: "Tohle vítězství Krejčíkové něco znamená a o něčem vypovídá."

Dvojnásobná grandslamová šampionka, která začala letos s tenisem až v květnu a po nepovedené obhajobě wimbledonského titulu se prudce propadla žebříčkem, naznačila výrazný nárůst formy už během přípravy na severoamerických betonech.

Při startu US Open jen potvrdila, že se její tenis znovu blíží ideálu. A když se její tenis blíží ideálu, je i z pozice 62. hráčky světa schopná čehokoli.

"Teprve deváté vítězství v sezoně. Teprve její osmý turnaj v letošním roce. Ale pořád je to ta poslední osoba, kterou chcete dostat v prvním kole. Neuvěřitelná rozmanitost a talent v plné parádě," rozplýval se účet The Tennis Letter.

"Na Mbokovou byl po Montrealu vyvíjen obrovský tlak, panovala obrovská očekávání. A potom se jí stala… Barbora Krejčíková. To je pravděpodobně ta nejnebezpečnější hráčka v celém ženském pavouku," navázal účet The Tick Tock Tennis. 

"Pro Mbokovou bylo strašně těžké se adaptovat. Možná kdyby nenarazila na mazanou veteránku, jakou je Krejčíková," doplnil polský tenisový novinář Damian Kust.

Ve středečním druhém kole bude devětadvacetiletá tenistka z Ivančic jednoznačnou favoritkou. Poprvé v kariéře se střetne s Japonkou Mojukou Učidžimaovou, 94. hráčkou světa.

V případné třetí rundě by mohla Krejčíková narazit na světovou jedenáctku, domácí hvězdu Emmu Navarrovou.

US Open je prozatím nejméně úspěšným grandslamem české tenistky. Hned při první účasti v hlavní soutěži v roce 2021 sice došla do čtvrtfinále, v posledních třech letech ale nepřešla druhé kolo.

