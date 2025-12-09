Tenis

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Aktualizováno před 2 hodinami
Záběry a fotografie z její charitativní mise v Tanzánii obletěly svět tenisu. Linda Nosková zaujala tím, že narozdíl od většiny hvězd po sezoně neležela na pláži v luxusním resortu, ale pomáhala africkým dětem. Před pár dny však Češka musela reagovat na ojedinělý negativní ohlas.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: ČTK / Lebeda Pavel

Po nesmírně náročné sezoně, v rámci které to dotáhla až na 13. místo světového žebříčku a v jejímž závěru zachránila Česku světovou skupinu Billie Jean King Cupu, odletěla Linda Nosková na Zanzibar.

Rozhodla se pomáhat jako dobrovolnice na jedné z českých škol, které na ostrově vznikly pro místní děti.

S odstupem o této zkušenosti promluvila pro web asociace WTA.

"Byl to jeden z nejsmysluplnějších zážitků mého života a pro mě splnění dlouholetého snu. Neskutečné a nezapomenutelné," uvedla jednadvacetiletá hráčka.

"Připravovala jsem se na kulturní šok, ale bylo to nesrovnatelné s tím, když jsem tam byla osobně. Viděla jsem, jak lidé žijí, chápala jejich problémy a cítila jejich vřelost, která v nich je navzdory tomu, že toho mají tak málo," vysvětlovala.

Už předtím popisovala zážitky ve stories na Instagramu. 

"Jsou tu sirotci bez rodiny, bez peněz, bez domova. Je tu asi 300 dětí na šest učitelů. Představte si ten chaos," líčila.

"Je neuvěřitelně smutné si uvědomit, že pravděpodobně nikdy nebudou mít takové štěstí, jaké jsem měla já jako dítě, a to ani to mé dětství nebylo nijak bohaté. Proto s nimi trávím co nejvíc hodin denně a snažím se je něco naučit," doplnila.

Za svou aktivitu sklidila v tenisovém světě vřelé reakce, jak ze strany médií, tak od fanoušků. Na začátku tohoto týdne však musela reagovat na ojedinělý negativní ohlas. Objevil se pod fotografiemi na jejím instagramovém účtu.

"Tohle je skvělý příklad komplexu bílého spasitele. Omlouvám se," konfrontoval Noskovou Christian Borrelli, španělský operní pěvec.

Nosková reagovala: "Udělala bych to, i kdybych byla růžová."

S tím se kritik nesmířil a přispěchal s elaborátem o tom, jak česká tenistka svou pomocí africkým dětem pochybila.

"Jo, ale nejsi. Podívej, obdivuji tě jako skvělou tenistku, fandím ti, rád tě sleduji. Chtěl jsem se jen jemně podělit o toto: termín "komplex bílého spasitele" označuje situaci, kdy dobře míněné činy - často bílých lidí - nakonec zaměří pozornost na pomáhajícího, místo aby posílily lidi, kterým je pomoc poskytována," vysvětloval Borrelli.

"Nejde o to, abychom někoho obviňovali, ale o to, abychom si byli vědomi toho, jak určité činy mohou neúmyslně posílit nerovnoměrnou dynamiku nebo stereotypy," dodal.

Nosková už přímo na tuto výtku nereagovala. Prostřednictvím stories pouze glosovala: "Někteří lidé mají příliš volného času."

 
