Martincová bojovala, ale Sakkariovou v Ostravě nezdolala. I tak ji čeká životní skok

Pražští kriminalisté hledají svědky, kteří by jim mohli objasnit loupežné přepadení staršího muže ve středu před půlnoci u stanice metra Hloubětín. Podezřelého již zadrželi a v případě odsouzení mu hrozí za loupež až 12 let za vězení, uvedl v pátek policejní mluvčí Richard Hrdina. Co napadenému útočník ukradl, s ohledem na vyšetřování případu nechtěl mluvčí specifikovat.

Útočník napadl muže ve středu kolem 23:30 a způsobil mu těžkou újmu na zdraví, uvedl Hrdina a doplnil, že pachatele v červené bundě zachytila kamera, když se pohyboval po vestibulu metra a obtěžoval cestující.

Policie záznam kamery zveřejnila na svém webu a jsou na něm zachyceni i dva muži, kteří byli s podezřelým na nástupišti a mohli by policistům poskytnout informace k případu. Podle mluvčího se ale mají obrátit na linku 158 nebo kteroukoli policejní služebnu všichni, kteří se v době činu pohybovali v okolí stanice metra Hloubětín a podezřelého viděli.