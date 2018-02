"Maratonec" Fognini dovedl Itálii k postupu, v Davis Cupu odehrál dva pětisetové duely

před 4 hodinami

Italský tenista Fabio Fognini se stal hrdinou daviscupového utkání mezi Japonskem a Itálií. Vyhrál dva pětisetové zápasy, a navíc hrál čtyřhru.

Brisbane - Popáté za posledních šest let se italští tenisté probojovali do čtvrtfinále Davisova poháru. Hrdinou zápasu s Japonskem v Morioce se stal Fabio Fognini, jenž dovedl do vítězného konce dva pětisetové duely. Nad Juičim Sugitou dnes zvítězil za čtyři hodiny a 11 minut. Jeho páteční utkání s Tarem Danielem bylo jen o pár minut kratší. V sobotu navíc Fognini uspěl se Simonem Bolellim také ve čtyřhře.

"Po předchozích dvou dnech už byl úplně hotový a nebylo jisté, jestli bude dneska hrát. Ale je to opravdu skvělý týmový hráč," pochválil Fogniniho italský kapitán Corrado Barazzutti. "Byl to asi nejtěžší Davis Cup, co jsem kdy hrál. Už z Melbourne jsem přijel unavený, navíc z horka jsme se přesunuli sem, kde mrzne a sněží. Hrál jsem srdcem," uvedl Fognini.

Italové budou hrát ve čtvrtfinále s obhájci trofeje z Francie. Ti měli v horském středisku Albertville nečekané problémy s Nizozemskem. Nejprve přišli o svou jedničku, Lucas Pouille si stěžoval na ztuhlý krk, pak Adrian Mannarino nečekaně prohrál s Thiemem de Bakkerem ze čtvrté stovky světového žebříčku. Ale Richard Gasquet srovnal a po vítězství ve čtyřhře dnes Mannarino získal třetí bod pětisetovou výhrou nad Robinem Haasem.

Po čtyřech letech jsou mezi nejlepší osmičkou Němci. O jejich výhře nad Austrálií v Brisbane rozhodl Alexander Zverev, který v utkání dvou mladých hvězd porazil Nicka Kyrgiose hladce 6:2, 7:6, 6:2.

"To je fantastické, neuvěřitelný pocit. Jsem ohromně šťastný, ale doufám, že tohle je teprve začátek," uvedl dvacetiletý Zverev. Pátý hráč světa získal také úvodní bod v zápase vítězstvím nad osmnáctiletým Alexem De Minaurem. Příštím soupeřem Němců budou Španělé, kteří i bez Rafaela Nadala porazili v Marbelle Velkou Británii. Třetí bod dnes přidal Albert Ramos, jenž porazil Camerona Norrieho ve čtyřech setech.

Američané si na třetí pokus v soutěži poprvé poradili se Srbskem, kterému chyběl zraněný Novak Djokovič. Jejich dalším soupeřem bude loňský finalista z Belgie, který sice s Maďarskem prohrál pětisetovou bitvu ve čtyřhře, ale ve dvouhrách měl navrch.

Švýcarsko bez Rogera Federera a Stana Wawrinky neuspělo v Kazachstánu. Šampioni Davisova poháru z roku 2014 tak počtvrté za sebou vypadli hned v prvním kole. Kazaši budou hrát s Chorvatskem, které v Osijeku vyřadilo Kanadu. Borna Čorič vyhrál obě dvouhry a přispěl i k výhře v pěti setech v deblu.

Světová skupina tenisového Davisova poháru - 1. kolo:

Brisbane: Austrálie - Německo 1:3

Kyrgios - A. Zverev 2:6, 6:7 (3:7), 2:6.

Morioka: Japonsko - Itálie 1:3

Sugita - Fognini 6:3, 1:6, 6:3, 6:7 (6:8), 5:7.

Astana: Kazachstán - Švýcarsko 4:1

Chassanov - Hüsler 3:6, 1:6, Popko - Bodmer 7:6 (7:5), 1:6, 10:6.

Marbella: Španělsko - Velká Británie 3:1

Ramos - Norrie 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Lutych: Belgie - Maďarsko 3:2

Goffin - Fucsovics 7:5, 6:4, 3:6, 6:3, Cagnina - Piros 3:6, 6:7 (3:7).

Albertville: Francie - Nizozemsko 3:1

Mannarino - Haase 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 7:5.

Osijek: Chorvatsko - Kanada 3:1

Čorič - Shapovalov 6:4, 6:4, 6:4.

Niš: Srbsko - USA 1:3

Krstin - Johnson 6:1, 7:5.

Čtvrtfinálové dvojice (6. - 8. dubna):

Francie - Itálie, Španělsko - Německo, Chorvatsko - Kazachstán, USA - Belgie.