Máma byla měsíc o chlebu, líčí slovenská star. V talkshow jí vytryskly slzy

Pozornost poutala skvělými výkony na turnajích i kariérou sportovní modelky, stala se jednou z nejslavnějších sportovkyň samostatné slovenské historie. Tenisem si vydělala přes 10 milionů amerických dolarů, její začátky ale byly těžké. Daniela Hantuchová vystřelila mezi tenisové hvězdy z velmi skromných podmínek. Detaily slavná Slovenka prozradila v nejnovější epizodě talkshow Kanár+.
Osmatřicáté pokračování originální tenisové talkshow stanice Canal+ Sport se soustředí na životní příběh Daniely Hantuchové. Slavná Slovenka vypráví bývalým českým hráčkám Lucii Šafářové a Kláře Koukalové o své pozoruhodné cestě z Popradu a Bratislavy až na páté místo světového žebříčku.
„Začátky byly těžké. Nové tenisky jsme si mohli dovolit jednou za rok, za dva. Takže jsem řadu tréninků absolvovala v jarmilkách,“ potvrdila Hantuchová.
Fitness centra podle ní tehdy ještě nebyla běžná, při špatném počasí proto chodívala trénovat pod bratislavský dálniční most Lanfranconi.
„Ale byl tam strašný průvan a ještě větší zima od Dunaje,“ smála se.
Těžké podmínky, ze kterých vzešla, však podle ní byly ku prospěchu. „Když si na tu dřinu a podmínky člověk vzpomněl za stavu 3:3 ve třetím setu ve 30 stupních Celsia, tak si řekl, že to se teda za tím míčkem rozběhne. Možná hráčky, které vyrostly ve velkých federacích s velkými penězi, nemají takovou dravost,“ podotkla.
Právě to podle ní částečně vysvětluje obrovskou sílu ženského tenisu ve střední a východní Evropě.
Když jí bylo dvanáct, odjela na měsíc na turnaje do Jižní Ameriky. Trenéra si nemohla dovolit, letěla pouze s maminkou. Ta se pak podle Hantuchové celou dobu živila takřka pouze občerstvením, které turnaje dávaly hráčkám.
„Máma byla reálně celý měsíc o chlebu a vodě,“ popsala Hantuchová.
V následném průběhu relace prozradila další detaily svého nevšedního příběhu a jedna ze vzpomínek ji dojala až k slzám.
Zastavila se i u působení ve slavné akademii Nicka Bollettieriho a přiblížila pověst jedné z nejatraktivnějších hráček své generace, která ovšem dle svých slov na rozdíl od Marie Šarapovové, Anny Kurnikovové či Any Ivanovičové odmítala značnou porci mimotenisových nabídek. Zavzpomínala i na focení v plavkách pro slavný magazín Sports Illustrated.
Kanár+ má premiéru ve středu od 20:30 na stanici Canal+ Sport 2.
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