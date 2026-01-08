Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Tenis

"Mám v těle šlachu z mrtvého těla." Australský tenista popsal drsný návrat na kurty

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Téměř na rok zmizel z okruhu a nikdo moc nevěděl, co se děje. Teď známý tenisový rebel Australan Thanasi Kokkinakis přiznal obrovské zdravotní problémy, které musel vyřešit drastickým způsobem. Už je ale zpátky na kurtech a opět vítězí.

Thanasi Kokkinakis
Thanasi KokkinakisFoto: Reuters
Reklama

Měl ukrutné bolesti. V rameni, na hrudníku i v pravé paži. Jeden zápas vyhrál a další dva se trápil, chronické potíže nakonec někdejšího 65. hráče singlového žebříčku dohnaly k tomu, že loni zastavil sezonu hned po domácí australské šňůře.

„Mluvil jsem s mnoha chirurgy, mnoha lékaři, dokonce i s lékařem Rafy Nadala, ale nikdo si nebyl úplně jistý, co se mnou děje, jakou cestou se vydat. Bylo to šílenství,“ přiznal na turnaji v Brisbane Kokkinakis.

Problémy ho trápily už několik posledních let, i proto se marně pokoušel posunout v rankingu ještě výš. Nejdál to v kariéře dotáhl ve čtyřhře, konkrétně na 15. příčku.

„Řekl jsem si, že v tomhle už nebudu pokračovat. Bylo mi jedno, jestli už nebudu hrát tenis, ale chtěl jsem to nějak vyřešit,“ vysvětlil.

Reklama
Reklama

A tak se kývl na operaci, kterou podle jeho informací ve světě tenisu ještě nikdo nepodstoupil a už vůbec po ní nikdo znovu nehrál na okruhu ATP.

„Prakticky mám uříznutou polovinu prsního svalu a v paži mám Achillovu šlachu od dárce z mrtvého těla, kterou se mi chirurgové snažili připevnit prsní sval k rameni,“ popsal Kokkinakis.

Chvíli žil v domnění, že na tenis bude muset zapomenout, ale postupná rehabilitace ukázala, že by návrat ještě mohl zvládnout.

„Snažím se jít den za dnem. Tvrdě jsem trénoval, abych mohl hrát alespoň čtyřhru. Ruku mám teď trochu unavenou, ale snažím se ze sebe dostat všechno, co ve mně ještě zbylo,“ přiznal.

Reklama
Reklama

Dvojici na turnaji v Brisbane utvořil symbolicky s kamarádem Nickem Kyrgiosem, který se také vrací po dlouhém zranění.

„Thanasiho příběh skvěle ilustruje, jak to v tenise chodí. Pracujete, trénujete, děláte fyzio, ale pak se stane něco takového a vy ani nemáte za kým jít se poradit, co máte dělat. To mě provází celou kariéru, ale myslím, že jsme se připravili dobře, vždyť jsme porazili jedny z nejlepších deblistů na světě,“ uvedl Kyrgios.

Australské duo totiž v prvním kole porazilo jejich krajan Matthewa Ebdena a Američana Rajeeva Rama, obě někdejší světové jedničky. V osmifinále už ale prohrálo s francouzskou dvojicí Sadio Doumbia a Fabien Reboul.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Odborníci varují, že psi chovaní vevnitř nemají srst přizpůsobenou pro pobyt venku.
Odborníci varují, že psi chovaní vevnitř nemají srst přizpůsobenou pro pobyt venku.
Odborníci varují, že psi chovaní vevnitř nemají srst přizpůsobenou pro pobyt venku.

Chladné noci, horké účty za veterinu: mráz může zvířatům uškodit víc, než si myslíte

Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).

Reklama
Reklama
Reklama