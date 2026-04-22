"Malý zázrak, láska na celý život." Tuniská tenisová hvězda začala novou etapu života

Trojnásobná grandslamová finalistka Uns Džábirová se stala poprvé matkou.

Uns Džábirová před finále Wimbledonu 2023Foto: Reuters
Někdejší světová trojka, jež loni po Wimbledonu přerušila kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání kariéru, přivedla v Dubaji na svět syna Elyana.

Radostnou novinu oznámila "Ministryně štěstí", jak Džábirovou přezdívají fanoušci v rodném Tunisku, na Instagramu.

"Malý zázrak, láska na celý život," napsala jednatřicetiletá tenistka, jež své těhotenství prozradila v listopadu, k fotografii s novorozeným synem a manželem Karimem Kammounem, kterého si vzala v roce 2015.

Ke šťastné události jí vedle množství bývalých soupeřek gratuloval i londýnský All England Club.

Právě ve Wimbledonu slavila Džábirová své největší úspěchy. V letech 2022 a 2023 hrála na londýnské trávě o titul, v roce 2022 byla ve finále i na US Open. Během kariéry získala na okruhu WTA Tour pět titulů ve dvouhře.

Mohlo by vás zajímat
demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media

„Ruce pryč od…“ Studenti demonstrují za veřejnoprávní média, vyrážejí za Klempířem

Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.

Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko

ŽIVĚ Fico s Orbánem ustoupili, EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur

Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska.

Izraelský voják rozbíjí sochu Ježíše a náhrada za zničenou sochu.

Třicet ostrých za zničeného Ježíše a náhrada jako z Temu

Incident se zničenou sochou Ježíše Krista v jižním Libanonu vyvolal ostrou reakci izraelské armády i politiků. Voják, který sochu zničil kladivem, skončí na 30 dní ve vojenské vazbě a bude postaven mimo službu. Armáda zároveň oznámila, že sochu už nahradila novou, a vyjádřila „hlubokou lítost“ nad incidentem.

