"Malý zázrak, láska na celý život." Tuniská tenisová hvězda začala novou etapu života

Trojnásobná grandslamová finalistka Uns Džábirová se stala poprvé matkou.
Někdejší světová trojka, jež loni po Wimbledonu přerušila kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání kariéru, přivedla v Dubaji na svět syna Elyana.
Radostnou novinu oznámila "Ministryně štěstí", jak Džábirovou přezdívají fanoušci v rodném Tunisku, na Instagramu.
"Malý zázrak, láska na celý život," napsala jednatřicetiletá tenistka, jež své těhotenství prozradila v listopadu, k fotografii s novorozeným synem a manželem Karimem Kammounem, kterého si vzala v roce 2015.
Ke šťastné události jí vedle množství bývalých soupeřek gratuloval i londýnský All England Club.
Právě ve Wimbledonu slavila Džábirová své největší úspěchy. V letech 2022 a 2023 hrála na londýnské trávě o titul, v roce 2022 byla ve finále i na US Open. Během kariéry získala na okruhu WTA Tour pět titulů ve dvouhře.
