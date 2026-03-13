Přeskočit na obsah
Benative
13. 3. Růžena
Sport

Málem jsem zašlápla dva psy, zlobí se Slovenka. Tenisem cloumá nový fenomén

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Říká se, že tenis je jedním z nejosamělejších sportů. A tak to hráčky vyřešily po svém, začaly si na okruh vozit čtyřnohé miláčky. A právě probíhající turnaj v Indian Wells nabízí největší psí přehlídku. Některé tenistky tomuto novém trendu ale úplně nefandí.

Aryna Sabalenková
Aryna SabalenkováFoto: REUTERS
Asi nejvýraznější ambassadorkou psí společnosti v Indian Wells je světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková.

Štěňátko jménem Ash vodí úplně všude, trénuje s ní v areálu, absolvuje tiskové konference i televizní rozhovory.

„Když ho mám s sebou, cítím se taková klidná a vyrovnaná, je to má psychická podpora na turnaji,“ vysvětlila novinářům Sabalenková.

Indian Wells nabízí skvělé zázemí nejen pro tenis, ale i pro psy. Navzdory tomu, že se hraje uprostřed pouště, tenisový areál působí jako zelená oáza.

„Už první den jsme potkali Arynu s pejskem a hned jsme si říkali, že to je turnaj, kde bývá pravidelně snad nejvíc psů,“ řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 Marie Bouzková.

Vedle Sabalenkové si přivezla psího parťáka Rassyho do Kalifornie například i obhájkyně trofeje Ruska Mirra Andrejevová.

Zdaleka ne všechny tenistky na okruhu jsou ale nadšené z toho, že se jim kolem nohou pohybuje ňafající stvoření.

„Pamatuju si na turnaji v Montrealu, že jsem trénovala v posilovně s medicinbalem a málem jsem u toho zašlápla dva malé pejsky, kteří tam pobíhali na volno. Panička se tam protahovala a nedávala vůbec pozor. Na taková místa bych je tedy nebrala, to už je nebezpečné,“ rýpla si slovenská tenistka Tereza Mihalíková.

Češka Kateřina Siniaková má doma taky chlupatého mazlíčka a ví, že brát ji s sebou na cesty je radost i starost.

„Když už si ho chcete brát s sebou, musíte si ho hlídat. Obzvlášť na místech, kde se cvičí. Určitě je to ale taková příjemná změna, když máte možnost si kdykoli pomazlit psího kamaráda,“ dodala hradecká tenistka.

Minimálně Sabalenkové psí společnost přinesla štěstí, v Indian Wells postoupila už do semifinále. V něm změří síly s českou hráčkou Lindou Noskovou.

