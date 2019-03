Vondroušová v Indian Wells zářila. Už v dětství připomínala Navrátilovou, říká Šavrda

před 1 hodinou

Poprvé ji viděl hrát, když jí bylo osm let. Už tehdy působila výjimečně. Nyní o jedenáct let později si tenisový trenér Vladislav Šavrda užívá velké úspěchy Markéty Vondroušové. I on - stejně jako celá řada jiných expertů - si myslí, že může obrovský talent českého tenisu v nadcházejících letech atakovat světovou špičku.

"V Indian Wells hrála jako zkušená, vyspělá hráčka. Ušla v poslední době velký kus dopředu. Jak fyzicky, tak mentálně," chválí Šavrda. Devatenáctiletá Češka v Kalifornii porazila tři hvězdné tenistky. Rusku Kasatkinovou, Lotyšku Ostapenkovou a Rumunku Halepovou. S další soupeřkou první kategorie, Ukrajinkou Svitolinovou, pak ve čtvrtfinále padla až po velkém boji. I tak zažila bezesporu největší úspěch dosavadní kariéry a rozjela diskusi o tom, kam až to může v příštích letech dotáhnout. Češka platila vždy za velký talent. Před dvěma lety bleskově vlétla do dospělého tenisu, poté ji ale brzdily zdravotní problémy, podobně jako vlastní vysoko nastavená laťka. Úspěch na BNP Paribas Open, turnaji, který nese neoficiální označení "pátý grandslam, může pro tenistku ze Sokolova znamenat další důležitý zlom kariéry. "Zjistila tam, že se může měřit s těmi nejlepšími. Že na to má. Důležité teď pro ni bude hlavně to, aby jí sloužilo zdraví. Dělá pro to všechno, její přístup už je na nejvyšší úrovni, věnuje se prevenci a má vynikajícího kondičního trenéra," říká prezident klubu I. ČLTK Praha, jehož je Vondroušová členem od roku 2011. A ještě jednou se vrací k jejímu slavnému vítězství nad světovou dvojkou Simonou Halepovou. "Byl to opravdu krásný zápas. Strašně těžký fyzicky a ještě k tomu od Markéty neuvěřitelně zvládnutý po psychické stránce. Dřív měla trochu problém s tím, že navenek příliš dávala najevo únavu. Teď nejenže se tak snadno neunaví, ale když už, tak ví, že potřebuje soupeřku deptat svou svěžestí a kondicí," popisuje Šavrda mentální součást tenisových bojů. Náročné bitvy v Indian Wells, jak se zdá, Vondroušovou nijak nepoznamenaly. "Jsem v kontaktu s trenérem Honzou Hernychem, v Miami už naplno trénují a Markéta je absolutně v pořádku," podotýká někdejší daviscupový kapitán. Okamžitě po vítězném kalifornském tažení se vyrojily predikce o tom, jak se česká tenistka v nejbližší době dostane na novou úroveň a bude atakovat první dvacítku, potažmo desítku v žebříčku WTA. Šavrda takovému scénáři věří, ale zároveň varuje. "Sami to vidíme, když dokáže porazit světovou dvojku a hrát absolutně vyrovnaný zápas se světovou šestkou, tak je logické, že schopnosti na to má. Ale tohle je hrozně zrádná věc, protože stát se může cokoli a čelo na ženském žebříčku je strašně vyrovnané," říká tenisový odborník. Cítila jsem, že umírám, řekla Vondroušová. Nekonvenční hra mladé Češky nadchla svět číst článek Šavrda v každém případě obdivuje, jak jde Vondroušová výkonnostně nahoru. "Výrazně zlepšila servis. Hodně pracuje na variabilitě své hry. Výborně běhá, řekl bych, že na ženu úplně famózně. O její šikovné ruce asi netřeba mluvit," vyjmenovává pozitivní věci. Sám občas s jejími trenéry, Janem Hernychem a Jiřím Hřebcem přípravu devatenáctileté hráčky konzultuje. "Mně se třeba zdá, že hraje málo vítězných míčů po lajnách. Ale to je hlavně o tom, že si na ně musí sama hráčka věřit," našel Šavrda konkrétní věc, kterou by mladá tenistka mohla zlepšit. Štvanický trenér a manažer vzpomíná na to, jak kdysi Vondroušovou v Praze poprvé uviděl. "Přišel za mnou kamarád a bývalý tenista Pavel Huťka, říkal, že viděl hrát holku ze Sokolova a že byla neskutečná. Byly to tehdy přípravky, dnes se tomu říká baby tenis," loví v paměti. "Šel jsem se podívat a skutečně. Připomínala mi spíš malého klučinu, měla vyloženě klučičí běh. Už tehdy mi připomínala Martinu Navrátilovou. Mohlo jí být tak osm let." Klub tehdy sokolovským nabídl, aby jezdili na víkendy trénovat do Prahy. Rodiče Markéty Vondroušové souhlasili, a tak mladičká tenistka nastoupila do výtahu k tenisovým hvězdám. Další šanci ukázat svou skvělou letošní formu bude mít nyní na turnaji v Miami. V prvním kole vyzve zkušenou krajanku a kamarádku Barboru Strýcovou. Přehled Svět tenisu se točí kolem Bibi. Unikne Andreescuová osudu krajanky Bouchardové?

